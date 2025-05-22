Золото досягло двотижневого максимуму, оскільки інвестори обережно ставляться до боргових проблем США

У четвер ціни на золото зросли до двотижневого максимуму, оскільки інвестори схилялися до активу-прихистку на тлі зростаючого занепокоєння з приводу зростаючого боргу уряду США і низького попиту на 20-річні казначейські облігації, що підкреслює низький апетит до американських активів.

О 06:46 EET cпотове золото подорожчало на 0,7% до $3 336,43 за унцію станом на 0446 за Гринвічем, після того, як досягло найвищого рівня з 9 травня.

Ф'ючерси на американське золото зросли на 0,7% до $3 337,60.

Долар коливається біля двотижневого мінімуму, досягнутого на попередній сесії, що робить золото, оцінене в доларах, дешевшим для власників іноземної валюти.

«Бугаєвий розворот золота підтримується ослабленням долара США і тривалими ризиками стагфляції в американській економіці», - говорить Келвін Вонг, старший ринковий аналітик в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні OANDA.

Контрольований республіканцями Комітет з питань регламенту Палати представників Конгресу США в середу проголосував за просування законопроекту президента Дональда Трампа про скорочення податків і витрат, створивши основу для голосування в Палаті представників в найближчі години.

У середу Міністерство фінансів США побачило слабкий попит на продаж 20-річних облігацій на суму 16 мільярдів доларів, що обтяжує не тільки долар, але й Волл-стріт, оскільки трейдери вже нервують після того, як минулого тижня агентство Moody's знизило кредитний рейтинг США до потрійного рівня ААА.

«Золото, схоже, відновлює свій довгостроковий висхідний тренд після того, як перерву нижче $3 200 не вдалося втримати. Я очікую, що в цьому році ціна досягне максимуму в районі 3450-3500 доларів», - сказав Ілля Співак, керівник відділу глобального макроекономічного аналізу в Tastylive.

Золото вважається безпечною інвестицією в умовах економічних і геополітичних потрясінь і процвітає в умовах низьких ставок.

На геополітичному фронті п'ятий раунд ядерних переговорів між Іраном і США відбудеться 23 травня в Римі, заявив в середу міністр закордонних справ Оману.

Спотове срібло виросло майже на 1% до 33,66 доларів за унцію, платина впала на 0,4% до 1072,43 доларів, а паладій втратив 1,4% до 1023,50 доларів.