Ціни на нафту мало змінилися на тлі несподіваного зростання запасів у США

Ціни на нафту мало змінилися в четвер, оскільки інвестори зберігали обережність, зосередившись на відновленні ядерних переговорів між Іраном і США, хоча несподіване збільшення запасів нафти і палива в США викликало занепокоєння щодо попиту з боку найбільшого в світі споживача нафти.

О 06:56 EET ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 4 центи до $64,95 за барель, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 10 центів до $61,67.

Обидва бенчмарка впали раніше на початку сесії після того, як запаси нафти і палива в США минулого тижня несподівано зросли, повідомило в середу Управління енергетичної інформації, оскільки імпорт нафти досяг шеститижневого максимуму, а попит на бензин і дистиляти знизився.

За даними EIA, запаси нафти зросли на 1,3 млн барелів до 443,2 млн барелів за тиждень, що закінчився 16 травня. Аналітики, опитані Reuters, очікували скорочення запасів на 1,3 млн барелів.

«Несподіване зростання запасів, про яке повідомило EIA, матиме знижувальний тиск, особливо на WTI», - сказав Емріл Джаміль, старший аналітик LSEG Oil Research. Він додав, що це може додатково стимулювати збільшення американського експорту до Європи та Азії.

Хіроюкі Кікукава, головний стратег Nissan Securities Investment, підрозділу Nissan Securities, сказав: «Хоча зростання запасів у США викликає занепокоєння, деякі інвестори очікують, що літній сезон водіння, який розпочнеться після вихідних у День пам'яті, зменшить запаси, обмеживши подальше падіння».

Обидва індекси втратили 0,7% в середу після того, як міністр закордонних справ Оману заявив, що п'ятий раунд ядерних переговорів між Іраном і США відбудеться в п'ятницю в Римі.

Ціни підскочили раніше в середу після повідомлення CNN про те, що американська розвідка припускає, що Ізраїль готується завдати удару по іранських ядерних об'єктах, хоча не було ясно, чи прийняли ізраїльські лідери остаточне рішення.

Іран є третім за величиною виробником серед членів Організації країн-експортерів нафти, і атака Ізраїлю може порушити постачання з цієї країни.

«Трейдери залишаються обережними, уникаючи великих позицій, оскільки вони оцінюють суперечливі сигнали щодо ядерних переговорів між США та Іраном та повідомлення ЗМІ про потенційні удари Ізраїлю по іранських ядерних об'єктах», - сказав Кікукава.

Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova, зазначила: «Крім того, Україна припустила, що буде домагатися більш жорстких санкцій проти Росії з боку ЄС, що може ще більше порушити потік російських нафтових барелів на світові ринки».

Україна звернеться до ЄС наступного тижня з проханням розглянути нові великі кроки для ізоляції Москви, згідно з білою книгою, включаючи арешт російських активів і запровадження санкцій для деяких покупців російської нафти.