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АНАЛІТИКА

Долар падає на фіскальних побоюваннях, біткоїн продовжує рекордне ралі

07:41 22.05.2025 |

Фінанси

 

Фіскальні проблеми США і млявий аукціон казначейських облігацій обвалили долар до двотижневого мінімуму по відношенню до єни, в той час як президент Дональд Трамп намагався проштовхнути через Конгрес свій масштабний законопроект про скорочення витрат і податків.

Невдалий розпродаж 20-річних облігацій посилив наратив «Продавай Америку», який тисне не лише на долар, але й на Волл-стріт, де трейдери вже нервують після того, як минулого тижня агентство Moody's знизило кредитний рейтинг США до рівня «потрійний А».

У четвер біткойн піднявся до нового історичного максимуму, частково через те, що інвестори шукали альтернативи американським активам. Золото також виграло, досягнувши майже двотижневого максимуму в $3 325,79 і опинившись в межах $175 від рекордного квітневого піку.

«Незважаючи на падіння акцій, долар США не побачив традиційного попиту на валюту-прихисток, натомість золото, євро та єна виграли», - сказав Джеймс Кніветон, старший корпоративний валютний дилер Convera.

У процесі проходження законопроекту Трампа в Сенаті «можуть з'явитися фіскальні обмеження, але ринкові настрої свідчать про скептицизм», - сказав він.

Республіканці все ще розходяться в думках щодо деталей податкового законодавства. За словами спікера Палати представників Майка Джонсона, прихильники жорсткої лінії в партії продовжують стверджувати, що законопроект недостатньо скорочує витрати.

За оцінками позапартійних аналітиків, законопроект додасть до боргу країни від 3 до 5 трильйонів доларів.

Долар впав до 143,27 ієни на початку торгів в Азії, що є найслабшим рівнем з 7 травня.

Він знизився, незважаючи на попереднє зростання на 0,5% після того, як міністр фінансів Японії Кацунобу Като заявив, що не говорив про рівень обмінного курсу в своїх дискусіях з міністром фінансів США Скоттом Бессентом в кулуарах зустрічі «Великої сімки» в Канаді.

Однак така короткочасна реакція свідчить про глибокі підозри інвесторів у тому, що Білий дім хоче послаблення долара по відношенню до багатьох азіатських валют.

Валюта Південної Кореї в середу підскочила до найвищого рівня з 4 листопада до 1 368,90 за долар після того, як газета Korea Economic Daily повідомила, що Вашингтон зажадав від Сеула вжити заходів для зміцнення вон. У четвер він торгувався трохи слабше на рівні 1 377,00.

Євро востаннє не змінився на рівні $1,1330 після зростання на 0,4% в середу третю сесію поспіль.

Фунт стерлінгів був стабільним на рівні $1,3426.

Швейцарський франк виріс на 0,1% до 0,8245 за долар.

Біткоїн виріс на 1,6% до $110 049,82 після того, як раніше досяг рекордного рівня в $110 636,58.

За матеріалами: investing.com
 

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