Долар відновлюється на тлі вищих очікувань підвищення ФРС у травні

Долар відскочив від річного мінімуму в понеділок, оскільки стійкість основних роздрібних продажів у США, зростання короткострокових інфляційних очікувань та вражаючі доходи банків Уолл-стріт підвищили ринкові очікування підвищення процентної ставки у травні.

У той час як роздрібні продажі в США в березні впали більше, ніж очікувалося, так звані основні роздрібні продажі, які виключають автомобілі, бензин, будівельні матеріали та послуги громадського харчування, впали лише на 0,3% минулого місяця, як показали дані, опубліковані у п'ятницю.

До стійких економічних даних США додалися сильні результати за перший квартал 2023 року від JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc та Wells Fargo & Co, побоювання з приводу банківської кризи, що вибухнула в березні.

По відношенню до кошика валют індекс долара США зріс на 0,15% до 101,82, відставши від річного мінімуму п'ятниці 100,78.

П'ятниця стала п'ятою поспіль втратою індексу за тиждень.

Євро впав на 0,2% до 1,0965 доларів, а фунт стерлінгів впав на 0,22% до 1,2387 доларів.

«Доходи банків США виявилися набагато кращими за очікування, що говорить про те, що економіка США не така вже й погана... Тому я думаю, що посиляться (очікування) продовження підвищення відсоткових ставок ФРС», - сказала Тіна Тенг, ринковий аналітик. на ринках СМС.

Грошові ринки в даний час оцінюють ймовірність того, що Федеральна резервна система підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів наступного місяця, становить приблизно 81% порівняно з ймовірністю приблизно 69% минулого тижня.

Короткострокові інфляційні очікування також зросли: попередні квітневі дані університету Мічігану показали, що річні інфляційні очікування зросли до 4,6% з 3,6% у березні.

Прибутковість казначейських облігацій США підскочила після виходу даних у п'ятницю і залишалася високою у понеділок.

Прибутковість дворічних казначейських облігацій США, яка зазвичай змінюється відповідно до очікувань за процентними ставками, склала 4,1137% після досягнення приблизно двотижневого максимуму в 4,137% у п'ятницю.

Еталонна 10-річна прибутковість востаннє була на рівні 3,5261%.

Деякі яструбині висловлювання працівників ФРС також сприяли очікуванням вищих відсоткових ставок: голова ФРС Крістофер Уоллер та президент ФРС Атланти Рафаель Бостік припустили, що ФРС може підвищити її ще на 25 базисних пунктів наступного місяця.

В інших валютах долар виріс на 0,16% по відношенню до японської єни до 133,96, оскільки Банк Японії, як і раніше, дотримується вкрай низьких відсоткових ставок.

Австралієць упав на 0,19% до 0,6696 доларів, а ківі впав на 0,39% до 0,6186 доларів.

В Азії безліч економічних даних з Китаю цього тижня займають центральне місце, оскільки трейдери шукають підказки про те, як відбувається відновлення у другій за величиною економіці світу.

«Ми очікуємо, що березневі дані про активність продемонструють помірне прискорення темпів зростання, але навряд чи на нас чекають великі позитивні сюрпризи», - кажуть аналітики MUFG.

Минулого тижня Китай повідомив про несподіване зростання свого експорту в березні, яке зросло на 14,8% порівняно з минулим роком, перервавши п'ятимісячний спад.

Офшорний юань упав більш ніж на 0,1% - до 6,8807 за долар.