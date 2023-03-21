Долар робить паузу, щоб перевести подих, увага прикута до засідання ФРС

Долар стабілізувався на азіатській сесії у вівторок, хоча й піднявся від п'ятитижневого мінімуму, оскільки трейдери вважали, що банківський стрес не дозволить Федеральній резервній системі підвищити ставки незначною мірою або взагалі.

Долар виріс приблизно на 0,1% до 1,0712 долара за євро і трохи просунувся по відношенню до австралійського та новозеландського доларів. Він тримався на рівні 131,24 єни, трохи вищий за п'ятитижневий мінімум на рівні 130,55.

"Волатильність ставок і ширших ринків останнім часом була надзвичайною", - сказав Джон Веліс, стратег з валютних та макроекономічних операцій у Північній та Південній Америці у BNY Mellon.

«Це затьмарило картину березневого засідання (ФРС) та наступних подій. Одним із наслідків стала суттєва переоцінка...

щодо майбутніх очікувань щодо ставок, пік яких спостерігався лише кілька тижнів тому на рівні 5,5% проти приблизно 4,8% зараз», - сказав він.

Долар пішов за цими очікуваннями і знизився, хоча загальна знервованість на фінансових ринках стримує продажі.

Згідно з CME FedWatch tool, ринки оцінюють 25-відсоткову ймовірність того, що ставка ФРС залишиться без змін, коли вона оголосить про своє рішення щодо грошово-кредитної політики у середу, з 75-відсотковою ймовірністю прогнозується підвищення ставки на 25 базисних пунктів.

У вівторок протокол показав, що центральний банк Австралії 7 березня погодився розглянути питання про припинення відсоткової ставки на своєму квітневому засіданні з питань політики, навіть до того, як нещодавній сплеск волатильності позначився на австралійському доларі, який впав на 0,5% до 0,6686 долар.

Звістка про поглинання UBS конкурента Credit Suisse дало привід для деякого полегшення, оскільки найнагальніші ризики були в руках.

Проте настрої нестійкі, оскільки інвестори борються з банківським стресом, який виріс із слабкості регіональних банків США до приниження глобального кредитора за лічені дні.

«Ринки, як і раніше, нервуються, але швидкість реакції політиків на ризики банківського сектора, що ростуть, обнадіює», - сказав Елвін Тан, голова азіатської валютної стратегії в RBC Capital Markets.

Також у неділю Федеральна резервна система у координації з центральними банками інших країн оголосила, що пропонуватиме щоденні валютні свопи, щоб забезпечити достатню кількість доларів США.

"Попит на долари США по своп-лініях ФРС був досить скромним, так що це само по собі є позитивним знаком", - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

«Але на ринках фінансування, як і раніше, спостерігаються деякі ознаки стресу... тому валюти, як і раніше, будуть поводитися досить обережно», - додала вона.

Стерлінг впав на 0,1% до 1,2260 доларів. Індекс долара США зріс на 0,06% - до 103,40.

Схвалення фінансування Шрі-Ланки Міжнародним валютним фондом призвело до того, що побита шрі-ланкійська рупія піднялася приблизно на 7% до долара.