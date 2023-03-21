Акції в Азії обережно зростають, оскільки побоювання банків зберігаються

Азіатські фондові індекси відскочили від мінімумів у вівторок, позаяк порятунок Credit Suisse зупинив продаж банківських акцій, хоча настрій був нестійким, а стрес у фінансовій системі змусив трейдерів гадати, як політики Федеральної резервної системи відреагують цього тижня.

Сьогодні ФРС починає дводенне засідання, і після кількох шалених сесій ціни на ф'ючерси на відсоткові ставки в США припускають, що пік ставок або наближається, або вже досягнуто, а відновлення побоюваннь щодо стабільності відсувають у бік боротьбу з інфляцією.

Найширший індекс MSCI акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону поза Японії зріс на 0,4%. Австралійські акції зросли на 0,9%, подолавши чотиримісячний мінімум, тоді як акції гонконгських HSBC і Standard Chartered зросли більш ніж на 1,5%, кожна, щоб стабілізуватися після падіння в понеділок.

Японські ринки були закриті на свято, внаслідок чого казначейські облігації не продавалися в Азії та торгівля валютою послабшала. Ф'ючерси на S&P 500 не змінилися, а європейські ф'ючерси зросли на 0,5%.

Напружене затишшя послідувало за викупом банку Credit Suisse банком UBS, який, схоже, зараз викликав побоювання з приводу фінансової стабільності в Європі.

Але ліквідація деяких власників облігацій Credit Suisse вже викликала шок у банківському боргу, у той час як швидкість, з якою проблеми поширилися від регіональних банків США до великого системоутворюючого банку в Європі, вразила ринки.

«У той час як остання глобальна фінансова криза тривала понад 18 місяців, нинішній кризі всього 10 днів, і вона вже призвела до краху деяких регіональних банків США та договірного шлюбу UBS та Credit Suisse з балансовою вартістю 0,06x». сказав банківський аналітик Джонатан Мотт у Barrenjoey у Сіднеї.

«Хоча глобальні регулятори діють швидко, це схоже на гру в «убий крота»».

Кредитор First Republic із Сан-Франциско стає наступною точкою тиску. Ціна його акцій впала вдвічі у понеділок через побоювання, що депозитів у розмірі 30 мільярдів доларів, розміщених минулого тижня великими банками, буде недостатньо для зміцнення його стабільності.

Офіційні особи США шукають способів тимчасово розширити покриття Федеральної корпорації страхування депозитів на всі депозити, повідомляє Bloomberg News у понеділок.

ДОДАТКОВІ СЛЬОЗИ

Ще не вляг пил навколо списання «додаткового боргу першого рівня» Credit Suisse до нуля, як це викликало шаленний продаж аналогічного боргу, тому що власники були здивовані тим, що давня практика виплати кредитором перед акціонерами не повністю дотримується.

Це дещо вщухло після того, як регулятори в Європі та Великій Британії втрутилися, щоб запевнити інвесторів у тому, що це не створить прецеденту, і у вівторок ціни в Азії стабілізувалися.

"За останні 24 години, коли з'явилося більше деталей, деякі люди розуміють, що, можливо, початкова реакція була неправильною", - сказав Томас Жако, керівник відділу досліджень брокера з фіксованим доходом FIIG у Сіднеї. «Ви не можете сприймати це як прецедент - це виняток. Це (тільки) прецедент у Швейцарії».

Тим часом ширший шлях ставок стане зрозумілішим сьогодні, коли ФРС та Банк Англії встановлять процентні рівні політики.

Згідно з CME's FedWatch tool, ф'ючерси на фонди ФРС передбачають ймовірність 1 до 4, що ФРС зробить паузу в середу, тоді як ринки розділені порівну у зв'язку з перспективою підвищення у Великій Британії.

"Банківському сектору погрожував майже смертельний досвід за останні два тижні, що, ймовірно, змусить чиновників ФРС більш виважено ставитися до темпів підвищення", - сказав Стів Інгландер, глава Standard Chartered з дослідження G10 FX.