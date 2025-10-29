Фінансові новини
- |
- 29.10.25
- |
- 00:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Незалежна асоціація банків України змінила назву на Національну асоціацію банків
23:54 28.10.2025 |
Незалежна асоціація банків України (НАБУ) змінила назву на Національна асоціація банків України.
"Нас уже давно називають Національною асоціацією банків України, і це відображає нашу сутність та відповідальність", - зазначив голова Ради НАБУ Володимир Мудрий на загальних зборах Асоціації, які відбулись на початку тижня.
Відповідні зміни до назви внесено до Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Як уточнили в асоціації, англомовна назва тепер також звучить як National Association of Banks of Ukraine (NABU), що узгоджується з українською абревіатурою.
Мудрий додав, що серед пріоритетів роботи НАБУ на 2026 рік - розширення співпраці з державними органами та міжнародними фінансовими інституціями, зокрема ЄБРР, МФК, МВФ і Світовим банком.
Серед інших напрямів - поглиблення взаємодії з банківськими асоціаціями європейських країн і розвиток кредитування, зокрема іпотечного, консорціумного, факторингового та проєктного.
Окрему увагу Асоціація приділятиме розвитку ринку капіталів, впровадженню норм європейського регулювання та "зеленій" фінансовій адженді.
"Назва "Національна" підкреслює наше прагнення діяти на благо всієї банківської системи України - як єдиної, сильної, самобутньої спільноти", - підсумував Мудрий.
На загальних зборах також було затверджено звіт ревізійної комісії за 2024 рік, підтримано оновлення статуту та внутрішніх положень асоціації, а також ухвалено новий порядок визначення розміру вступних внесків.
Банківська спільнота підтвердила довіру до чинного складу ради асоціації - після переобрання її склад залишився без змін.
Усі рішення ухвалено за участі представників 31 банку-члена НАБУ, більшість із них - одностайно.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Верховній Раді зареєстровано законопроект про «реєстр дропів»
|Житловий фонд Києва почнуть підключати до тепла 29 жовтня протягом 7 днів – мер
|Опалювальний сезон: до тепла почали підключати житлові будинки
|У листопаді Україна вийде на 500-800 перехоплювачів БпЛА на добу – Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Незалежна асоціація банків України змінила назву на Національну асоціацію банків
|Мінфін розмістив ОВДП на ₴6,9 мільярда
|Більшість українців беруть мікрокредити для щоденних потреб
|Обсяг виданих кредитів за програмою портфельних держгарантій у вересні скоротився на 15%, кількість зросла на 1,6%
|Долар США стабільний до євро, слабшає проти єни і зміцнюється до фунта
|Європейські фондові індекси змінюються слабо та різноспрямовано
Бізнес
|OpenAI анонсувала нові функції для ШІ-браузера ChatGPT Atlas
|Величезне оновлення Windows 11 принесе нове меню «Пуск» і більше помітних змін, ніж 25H2
|Мінцифри проводить державний хакатон зі створення ШІ-сервісів
|Рекорд: Skoda Superb TDI проїхав 2831 км на одному баку
|Windows 11 отримала аналог Google Lens — візуальний пошук працює через Bing
|Reuters: Китайський підрозділ Nexperia відновлює продаж мікросхем у Китаї
|Європейці домовилися спільно розробляти конкурента Starlink