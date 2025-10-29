Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Незалежна асоціація банків України змінила назву на Національну асоціацію банків

Незалежна асоціація банків України (НАБУ) змінила назву на Національна асоціація банків України.

"Нас уже давно називають Національною асоціацією банків України, і це відображає нашу сутність та відповідальність", - зазначив голова Ради НАБУ Володимир Мудрий на загальних зборах Асоціації, які відбулись на початку тижня.

Відповідні зміни до назви внесено до Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Як уточнили в асоціації, англомовна назва тепер також звучить як National Association of Banks of Ukraine (NABU), що узгоджується з українською абревіатурою.

Мудрий додав, що серед пріоритетів роботи НАБУ на 2026 рік - розширення співпраці з державними органами та міжнародними фінансовими інституціями, зокрема ЄБРР, МФК, МВФ і Світовим банком.

Серед інших напрямів - поглиблення взаємодії з банківськими асоціаціями європейських країн і розвиток кредитування, зокрема іпотечного, консорціумного, факторингового та проєктного.

Окрему увагу Асоціація приділятиме розвитку ринку капіталів, впровадженню норм європейського регулювання та "зеленій" фінансовій адженді.

"Назва "Національна" підкреслює наше прагнення діяти на благо всієї банківської системи України - як єдиної, сильної, самобутньої спільноти", - підсумував Мудрий.

На загальних зборах також було затверджено звіт ревізійної комісії за 2024 рік, підтримано оновлення статуту та внутрішніх положень асоціації, а також ухвалено новий порядок визначення розміру вступних внесків.

Банківська спільнота підтвердила довіру до чинного складу ради асоціації - після переобрання її склад залишився без змін.

Усі рішення ухвалено за участі представників 31 банку-члена НАБУ, більшість із них - одностайно.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0831
  0,0127
 0,03
EUR
 1
 48,9784
  0,0042
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7469  0,05 0,13 42,3363  0,04 0,09
EUR 48,7350  0,13 0,26 49,4094  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9500  0,13 0,32 41,9800  0,13 0,31
EUR 48,9300  0,06 0,12 48,9700  0,05 0,10

