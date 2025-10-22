Фінансові новини
- |
- 22.10.25
- |
- 00:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Банківська система в деяких містах переходить на режим роботи Power Banking
22:56 21.10.2025 |
Чергові офіси банків у деяких містах України переходять в режим роботи спільної банківської мережі Power Banking, повідомляє пресслужба банку "Глобус" ввечері вівторка.
Така мережа дозволяє притритримуватись звичайного графіку роботи відділень, працювати з альтернативними (додатковими) джерелами електроспоживання, а також резервними каналами зв'язку (переважно оптоволоконними).
"Попри ворожі обстріли енергетичної інфраструктури Чернігова, Сум, Запоріжжя, Харкова та Дніпра та інших міст чергові відділення банків продовжують працювати майже без змін", - цитує пресслужба віцепрезидента Асоціації українських банків (АУБ) та голову правління банку "Глобус" Сергія Мамедова.
Він зазначив, що комерційні банки ретельно підготувалися до можливих блекаутів. Тож клієнти, незалежно від міста, можуть отримати звичайний спектр банківських послуг які надавало конкретне відділення у "нормальному" режимі".
За його словами, у містах, що вже тривалий час перебувають під постійними атаками на енергетичну інфраструктуру, завдяки роботі енергетиків поступово вдається усунути наслідки ударів і повернути звичний ритм життя. Водночас ситуація залишається крихкою й важкопрогнозованою, тому банки по всій країні продовжують працювати у режимі підвищеної готовності.
"В кожному населеному пункті України, де є відділення банків, не менше 50% банківських відділень є "черговими" - тобто приєднаними до мережі Power Banking, що гарантує їх безперебійну роботу. А відтак банківська система має достатній рівень захисту на випадок можливих блекаутів незалежно від локації", - додав Мамедов.
Згідно з інформацією на сайті Національного банку України (НБУ), Power Banking - це об'єднана мережа відділень банків України, які можуть працювати та надавати необхідні послуги клієнтам навіть під час блекауту.
Ця мережа налічує понад 2,4 тис. відділень, що, крім альтернативних джерел енергії та резервних каналів зв'язку, також забезпечені посиленою інкасацією та додатковим персоналом.
Близько 75% відділень мережі Power Banking припадає на системно важливі банки, решта - на відділення інших банків.
У відділеннях мережі можна зняти готівку, здійснити платежі та перекази, обміняти валюти при наявності готівки в касі, а також проконсультуватись з менеджером з фінансових питань.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті скасовано
|Європа і Україна розробляють мирний план з 12 пунктів - ЗМІ
|Чехія стане першою країною, яка подарує Україні супутник
|Кабмін дозволив закуповувати захист для критичної інфраструктури без торгів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Бережна про зміну назву монети на «шаг»: підтримую все, що віддаляє нас від імперських символів
|Мінфін розмістив ОВДП на ₴14,9 мільярда
|Банківська система в деяких містах переходить на режим роботи Power Banking
|Курс долара США зростає до основних світових валют
|Рада підтримала повернення 50% податку на прибуток банків протягом 2026р
|Європейські ринки акцій переважно підвищуються
Бізнес
|Apple залишається найдорожчим брендом світу, а NVIDIA демонструє рекордне зростання
|Honor показала Robot Phone — незвичайний концепт смартфона майбутнього з автономною роботизованою камерою
|Microsoft хоче виробляти більшість продуктів поза Китаєм з 2026 року
|Apple представила оновлену гарнітуру Vision Pro: чип M5 та подвійний ремінець за $3500
|Apple представила 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M5: +20% швидкодії за ту ж ціну
|На смартфонах Xiaomi з'явився «ПозикоБот»: що це таке і як його вимкнути
|NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI