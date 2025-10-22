Банківська система в деяких містах переходить на режим роботи Power Banking

Чергові офіси банків у деяких містах України переходять в режим роботи спільної банківської мережі Power Banking, повідомляє пресслужба банку "Глобус" ввечері вівторка.

Така мережа дозволяє притритримуватись звичайного графіку роботи відділень, працювати з альтернативними (додатковими) джерелами електроспоживання, а також резервними каналами зв'язку (переважно оптоволоконними).

"Попри ворожі обстріли енергетичної інфраструктури Чернігова, Сум, Запоріжжя, Харкова та Дніпра та інших міст чергові відділення банків продовжують працювати майже без змін", - цитує пресслужба віцепрезидента Асоціації українських банків (АУБ) та голову правління банку "Глобус" Сергія Мамедова.

Він зазначив, що комерційні банки ретельно підготувалися до можливих блекаутів. Тож клієнти, незалежно від міста, можуть отримати звичайний спектр банківських послуг які надавало конкретне відділення у "нормальному" режимі".

За його словами, у містах, що вже тривалий час перебувають під постійними атаками на енергетичну інфраструктуру, завдяки роботі енергетиків поступово вдається усунути наслідки ударів і повернути звичний ритм життя. Водночас ситуація залишається крихкою й важкопрогнозованою, тому банки по всій країні продовжують працювати у режимі підвищеної готовності.

"В кожному населеному пункті України, де є відділення банків, не менше 50% банківських відділень є "черговими" - тобто приєднаними до мережі Power Banking, що гарантує їх безперебійну роботу. А відтак банківська система має достатній рівень захисту на випадок можливих блекаутів незалежно від локації", - додав Мамедов.

Згідно з інформацією на сайті Національного банку України (НБУ), Power Banking - це об'єднана мережа відділень банків України, які можуть працювати та надавати необхідні послуги клієнтам навіть під час блекауту.

Ця мережа налічує понад 2,4 тис. відділень, що, крім альтернативних джерел енергії та резервних каналів зв'язку, також забезпечені посиленою інкасацією та додатковим персоналом.

Близько 75% відділень мережі Power Banking припадає на системно важливі банки, решта - на відділення інших банків.

У відділеннях мережі можна зняти готівку, здійснити платежі та перекази, обміняти валюти при наявності готівки в касі, а також проконсультуватись з менеджером з фінансових питань.