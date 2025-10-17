Авторизация

У НБУ вважають «небезпечним» третє підвищення податків для банків

 

Голова НБУ Андрій Пишний попередив, що нове підвищення податків для банків підірве довіру до податкової системи й матиме негативні наслідки не лише для фінсектору.

Про це він розповів в інтерв'ю Forbes Ukraine.

За його словами, Нацбанк підтримав екстраподаток на прибуток банків у 2023 році як разовий крок, а вже торік виступив проти продовження підвищеного оподаткування, оскільки банківський бізнес повернувся до нормальності. "Зараз ми взагалі вважаємо цю ініціативу небезпечною", - наголосив Пишний.

Регулятор вказує на непропорційність навантаження: для банків діє постійна підвищена ставка податку на прибуток 25% проти 18% для інших, а фактично вони вже двічі сплатили 50% і забезпечують близько третини всіх податкових надходжень до бюджету.

Крім того, Нацбанк називає завищеними й очікування уряду щодо додаткових 30 млрд грн від підвищення податку. За розрахунками регулятора, близько 65% прибутку банківської системи припадає на держбанки.

Пишний переконаний, що банки здатні забезпечити набагато більші обсяги фінансування бюджету через внутрішній ринок держборгу.

За матеріалами: Економічна правда
 

