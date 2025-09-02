Фінансові новини
Нацбанк оцінив стійкість банків та банківської системи
23:49 01.09.2025 |
Банківський сектор України - достатньо стійкий та капіталізований.
Про це повідомляє Національний банк України.
"Фахівці НБУ оприлюднили результати оцінки стійкості банків та банківської системи у 2025 році. Ключовий висновок: банківський сектор є достатньо стійким та капіталізованим", - говориться у повідомленні.
"Банки, що формують переважну більшість активів сектору, мають достатній запас капіталу, щоб продовжувати кредитувати та залишатися платоспроможними навіть в умовах глибокої та тривалої кризи", - повідомляє НБУ.
Проте низка банків мають вжити заходів, щоб посилити свою стійкість до можливих кризових явищ надалі, додає регулятор.
Фахівці дали оцінку якості активів та прийнятності забезпечення, яка проводилася зовнішніми аудиторами для усіх банків. На оцінку також вплинула екстраполяція результатів оцінки якості активів (за потреби).
Для оцінки входить стрес-тестування (за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями) 21 найбільшого банку, які акумулюють понад 90% активів сектору, повідомляє НБУ.
"Загалом орієнтовна потреба в капіталі за результатами стрес-тестування з урахуванням несприятливого сценарію поточного року становить близько 5% від обсягу регулятивного капіталу банківської системи станом на початок цього року", - говориться у повідомленні.
Це майже втричі менше, ніж за результатами оцінки стійкості у 2021 році, до повномасштабного війни, додає регулятор.
