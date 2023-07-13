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НБУ поліпшив прогноз «воєнних» втрат банківської системи до 20%
17:34 12.07.2023 |
Національний банк поліпшив свій прогноз "воєнних" втрат банківської системи з 30% до 20% від довоєнного кредитного портфеля.
Це підтвердила перша заступниця Голови Національного банку Катерина Рожкова в інтерв'ю Економічній правді,
За словами Рожкової, оновлення прогнозу щодо рівня непрацюючих кредитів з 30% до 20%, зафіксованого в останньому Звіті про фінансову стабільність, відбулося завдяки тому, що песимістичний сценарій з критичними наслідками для економіки від енергетичного терору не реалізувався, а безпекова ситуація завдяки Збройним силам України відносно стабілізувалася.
"Коли ми прогнозували приріст NPL (непрацюючих кредитів - ЕП) на 30% від кредитного портфеля, то брали до уваги результати енергетичного терору. Тоді ми очікували, що дефіцит електроенергії збережеться, що вплине на обсяги виробництва та знизить споживання", - пояснила Рожкова.
За її словами, кредити, які не обслуговуються, за якими втрачені застави чи потужності або потужності розташовані там, де йдуть бої чи на тимчасово окупованих територіях, банки зарезервували ще у 2022 році.
"Однак є значна кількість компаній, які мали розгалужену мережу потужностей, складів. Щось могло постраждати, а щось - ні. Такі підприємства продовжують працювати, але їхні обсяги виробництва знизилися. Ця категорія клієнтів отримала від банків короткострокову реструктуризацію до моменту стабілізації, але вірогідність того, що вони можуть опинитися в NPL, достатньо висока", - зазначила Рожкова.
Як повідомлялося, у банківському секторі України станом на 1 червня 2023 року частка непрацюючих кредитів становила 39,12% проти 39,29% станом на 1 травня. При цьому загальний обсяг непрацюючих кредитів становив 428,245 млрд грн проти 435,324 млрд грн станом на 1 травня.
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