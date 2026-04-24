Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США розпочали продаж нафти з резервів європейським нафтопереробним заводам через паливну кризу

Уряд США розпочав масове вивільнення нафти зі Стратегічного нафтового резерву (SPR) на тлі різкого скорочення постачання енергоносіїв з Близького Сходу. Нафта зі стратегічних запасів почала надходити не тільки на американські нафтопереробні заводи, а й на ринки Європи.

Про це повідомляє Bloomberg.

Наразі торговельні компанії продали щонайменше 4 млн барелів сирої нафти зі Стратегічного нафтового резерву США європейським НПЗ. Крім того, вони ведуть пошук потенційних покупців в Азії..

Всього США виділили 79,7 млн барелів 12 компаніям. Нафта постачається за схемою обміну ‒ її передають трейдерам і нафтопереробним заводам у позику з подальшим обов'язковим поверненням. 

Аналітики Vortexa Ltd. оцінюють, що понад половина цього обсягу, або майже 50 млн барелів, може бути експортована до червня. Вони виходять з припущення, що нафта вийде на зовнішні ринки, де відчувається дефіцит постачань з Близького Сходу.

Водночас інтерес азійських виробників пального до нафти зі стратегічних резервів США може бути стриманим через нещодавнє зниження світових цін, а також побоювання щодо якості сировини, яка зберігалася в підземних сховищах десятиліттями. Ціни на нафту в Європі також помітно знизилися останнім часом, хоча залишаються на історично високих рівнях.

Експорт нафти зі SPR США не є новою практикою. У 2022 році близько 21 млн барелів було спрямовано до Європи та Азії, що становило приблизно 10% від загального обсягу, вивільненого урядом США у відповідь на перебої постачання, спричинені повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Постачання також здійснюються до країн Латинської Америки. Зокрема, державна нафтова компанія Перу на початку місяця придбала партію сирої нафти Bayou Choctaw з родовища SPR у Луїзіані, з постачанням, запланованим на травень. 
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: США, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,0039
  0,0627
 0,14
EUR
 1
 51,5484
  0,1680
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5835  0,02 0,05 44,1635  0,03 0,07
EUR 51,1146  0,08 0,16 51,7746  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0100  0,05 0,11 44,0600  0,07 0,16
EUR 51,5225  0,11 0,21 51,5722  0,13 0,26

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес