США розпочали продаж нафти з резервів європейським нафтопереробним заводам через паливну кризу

Уряд США розпочав масове вивільнення нафти зі Стратегічного нафтового резерву (SPR) на тлі різкого скорочення постачання енергоносіїв з Близького Сходу. Нафта зі стратегічних запасів почала надходити не тільки на американські нафтопереробні заводи, а й на ринки Європи.

Про це повідомляє Bloomberg.

Наразі торговельні компанії продали щонайменше 4 млн барелів сирої нафти зі Стратегічного нафтового резерву США європейським НПЗ. Крім того, вони ведуть пошук потенційних покупців в Азії..

Всього США виділили 79,7 млн барелів 12 компаніям. Нафта постачається за схемою обміну ‒ її передають трейдерам і нафтопереробним заводам у позику з подальшим обов'язковим поверненням.

Аналітики Vortexa Ltd. оцінюють, що понад половина цього обсягу, або майже 50 млн барелів, може бути експортована до червня. Вони виходять з припущення, що нафта вийде на зовнішні ринки, де відчувається дефіцит постачань з Близького Сходу.

Водночас інтерес азійських виробників пального до нафти зі стратегічних резервів США може бути стриманим через нещодавнє зниження світових цін, а також побоювання щодо якості сировини, яка зберігалася в підземних сховищах десятиліттями. Ціни на нафту в Європі також помітно знизилися останнім часом, хоча залишаються на історично високих рівнях.

Експорт нафти зі SPR США не є новою практикою. У 2022 році близько 21 млн барелів було спрямовано до Європи та Азії, що становило приблизно 10% від загального обсягу, вивільненого урядом США у відповідь на перебої постачання, спричинені повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Постачання також здійснюються до країн Латинської Америки. Зокрема, державна нафтова компанія Перу на початку місяця придбала партію сирої нафти Bayou Choctaw з родовища SPR у Луїзіані, з постачанням, запланованим на травень.