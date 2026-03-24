Дизельного дефіциту не буде — заява директора А-95
11:00 24.03.2026 |
Дефіциту дизельного пального в Україні немає і не передбачається, повідомив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.
"З посиланням на консалтингову групу А-95 несеться про начебто дефіцит дизпального, якого начебто лишилось до кінця березня. Заявляю: ці публікації є результатом неправильного розуміння змісту професійних оглядів ситуації на ринку... Ще раз. Ніякого дефіциту немає і не передбачається. Черг за дизелем по 85 грн чомусь немає", - написав Куюн у Facebook в понеділок увечері.
Він зазначив, що протягом березня обсяги постачання відбуваються на рівні 2025 року, навіть є очікування формування певного запасу на квітень.
"Контрактування на квітень триває, в середньому 40% вже зарезервовано... Решту обсягів постачальники підтверджують, але залишається питання ціни. Тобто це пальне буде придбано, але ціна ще не відома", - пояснив директор А-95.
