Нафтові котирування відновили зростання після заяв Ірану щодо США

24 березня ціни на нафту у вівторок підвищилися через занепокоєння щодо поставок після того, як Іран заперечив проведення переговорів зі США про припинення війни в Перській затоці.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на Brent зросли на $4, або 4%, до $103,94 за барель станом на 04:00 за Гринвічем, тоді як американська нафта West Texas Intermediate (WTI) додала $3,49, або 4%, до $91,62.

Ф'ючерси на сиру нафту напередодні впали більш ніж на 10% після того, як Трамп дав розпорядження відкласти удари по іранських електростанціях на п'ять днів, заявивши, що США провели переговори з неназваними іранськими посадовцями, які привели до "важливих пунктів угоди".

"Відклавши план удару по іранських електростанціях на п'ять днів, США фактично забрали значну частину "воєнної премії" з ціни на нафту. Сьогоднішнє помірне зростання ‒ лише свідчення того, що ринок намагається знайти опору в складних умовах. Трейдери розуміють, що хоча ракетні удари призупинені, Ормузька протока все ще далека від безпечного транспортного коридору", ‒ зазначив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Тегеран відкинув заяви про будь-які контакти з Вашингтоном, назвавши їх спробою впливу на фінансові ринки, тоді як Корпус вартових ісламської революції Ірану повідомив про атаки на цілі у США та розцінив слова Трампа як "відпрацьовані психологічні операції".

"Навіть з урахуванням імовірного зниження напруженості після учорашньої заяви президента Трампа, ми очікуємо нижню цінову межу на рівні $85-$90 і природне повернення в діапазон $110, доки Ормузьку протоку не буде повністю відкрито", ‒ зазначили в компанії Macquarie у повідомленні для клієнтів.

Якщо протока залишатиметься фактично заблокованою до кінця квітня, ціна Brent може сягнути $150 за барель, додали у Macquarie.

Як повідомлялося, 23 березня президент США Дональд Трамп повідомив, що протягом останніх двох днів між Штатами та Іран відбулися контакти, спрямовані на обговорення шляхів врегулювання конфліктів у регіоні Близький Схід. Виходячи з характеру та змісту цих переговорів, які мають тривати весь тиждень, він наказав Міністерству війни призупинити будь-які заплановані удари по іранських електростанціях та об'єктах енергетичної інфраструктури в Іран.

Водночас в Ірані спростовують твердження про будь-які контакти ‒ прямі чи опосередковані ‒ зі США, про які раніше заявляв президент Трамп.