Нафтові котирування відновили зростання після заяв Ірану щодо США

24 березня ціни на нафту у вівторок підвищилися через занепокоєння
щодо поставок після того, як Іран заперечив проведення переговорів зі
США про припинення війни в Перській затоці.
Про це повідомляє Reuters.
Ф'ючерси
на Brent зросли на $4, або 4%, до $103,94 за барель станом на 04:00 за
Гринвічем, тоді як американська нафта West Texas Intermediate (WTI)
додала $3,49, або 4%, до $91,62.
Ф'ючерси на сиру нафту
напередодні впали більш ніж на 10% після того, як Трамп дав
розпорядження відкласти удари по іранських електростанціях на п'ять
днів, заявивши, що США провели переговори з неназваними іранськими
посадовцями, які привели до "важливих пунктів угоди".
"Відклавши
план удару по іранських електростанціях на п'ять днів, США фактично
забрали значну частину "воєнної премії" з ціни на нафту. Сьогоднішнє
помірне зростання ‒ лише свідчення того, що ринок намагається знайти
опору в складних умовах. Трейдери розуміють, що хоча ракетні удари
призупинені, Ормузька протока все ще далека від безпечного транспортного
коридору", ‒ зазначив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.
Тегеран
відкинув заяви про будь-які контакти з Вашингтоном, назвавши їх спробою
впливу на фінансові ринки, тоді як Корпус вартових ісламської революції
Ірану повідомив про атаки на цілі у США та розцінив слова Трампа як
"відпрацьовані психологічні операції".
"Навіть з
урахуванням імовірного зниження напруженості після учорашньої заяви
президента Трампа, ми очікуємо нижню цінову межу на рівні $85-$90 і
природне повернення в діапазон $110, доки Ормузьку протоку не буде
повністю відкрито", ‒ зазначили в компанії Macquarie у повідомленні для
клієнтів.
Якщо протока залишатиметься фактично заблокованою до кінця квітня, ціна Brent може сягнути $150 за барель, додали у Macquarie.
Як повідомлялося, 23 березня президент США Дональд Трамп повідомив, що протягом останніх двох днів між Штатами та Іран відбулися контакти,
спрямовані на обговорення шляхів врегулювання конфліктів у регіоні
Близький Схід. Виходячи з характеру та змісту цих переговорів, які мають
тривати весь тиждень, він наказав Міністерству війни призупинити
будь-які заплановані удари по іранських електростанціях та об'єктах
енергетичної інфраструктури в Іран.
Водночас в Ірані спростовують твердження про будь-які контакти ‒ прямі чи опосередковані ‒ зі США, про які раніше заявляв президент Трамп.