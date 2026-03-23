Нафтові котирування падають після слів Трампа — Brent близько $101 за барель

Ціни на нафту залишаються в глибокому мінусі ввечері в п'ятницю, хоча й відступили від внутрішньоденних мінімумів.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 16:58 кч опустилася на $10,91 (9,72%) від рівня закриття п'ятниці, до $101,28 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $8,82 (8,98%), до $89,41 за барель.

Раніше під час торгів ціна контрактів на Brent опускалася до $96 за барель, на WTI - до $84,37 за барель.

Обвал котирувань стався після заяв президента США Дональда Трампа про те, що він прийняв рішення відкласти удари по іранських електростанціях на п'ять днів. Раніше він говорив, що США вдарять по об'єктах енергетичної інфраструктури Ірану, якщо Тегеран за найближчі 48 годин не відновить руху суден Ормузькою протокою.

"Радий повідомити, що США та Іран за останні два дні провели дуже хороші та продуктивні переговори щодо повного й остаточного завершення військових дій на Близькому Сході", - написав Трамп у соцмережі Truth Social удень у понеділок.

Пізніше глава Білого дому сказав журналістам, що Вашингтон проводить п'ятиденні переговори з Тегераном. "Якщо все мине добре, ми врешті-решт врегулюємо це питання, - зазначив Трамп, додавши, що будь-які домовленості мають передбачати, що в Ірану не буде ядерної зброї. - В іншому разі ми просто продовжимо бомбити щосили".

Деескалація на Близькому Сході може привести до відновлення видобутку нафти в цьому регіоні, однак багато залежатиме від того, як швидко судновласники будуть готові відновити ходіння Ормузькою протокою, пише Bloomberg. Зупинення бойових дій, імовірно, пом'якшить інфляційний вплив конфлікту, хоча для відновлення поставок енергоносіїв може знадобитися деякий час.

Водночас телеканал Press TV повідомив, що іранська сторона спростувала заяви про її контакти з адміністрацією президента США. За словами співрозмовника телеканалу, Трамп прийняв рішення "відступити" після того, як його попередили, що в разі ударів по іранських електростанціях цілями Тегерана стануть, зокрема, електростанції на Близькому Сході.

Ціни на нафту дещо відновилися після цих спростувань, але не повернулися до внутрішньоденних максимумів $114,43 для Brent і $101,67 для WTI.

