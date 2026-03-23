Ціни на АЗС 23 березня: дизпаливо стало дорожчим майже на ₴3

У понеділок, 23 березня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 39 коп. до 71,85 грн/л, на дизельне пальне - на 2,97 грн до 84,22 грн/л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.

Зокрема, 23 березня зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 75,66 грн/л (здорожчав на 1 грн 01 коп.); бензин марки А-95 - 71,85 грн/л (здорожчав на 39 коп.); бензин марки А-92 - 66,6 грн/л (здорожчав на 11 коп.), дизпальне - 84,22 грн/л (здорожчало на 2 грн 97 коп). Середня ціна автогазу становить 45,53 грн/л, що на 61 коп. більше порівняно з попереднім днем.

У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 68,99 грн/л; дизпальне - 80,99 грн/л; автогаз - 44,99 грн/л.

У мережі заправок U.GO ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 68,9 грн/л; дизпальне - 76,9 грн/л; автогаз - 42,9 грн/л.

У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 74,99 грн/л; дизпальне - 86,99 грн/л; автогаз - 46,99 грн/л.

У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 68,88 грн/л; дизпальне - 81,99 грн/л; автогаз - 43,79 грн/л.

У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 74,99 грн/л; дизпальне - 86,99 грн/л; автогаз - 46,98 грн/л.

У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,99 грн/л; дизпальне - 83,99 грн/л; автогаз - 45,99 грн/л.