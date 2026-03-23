Наввипередки з роздробом: гуртові ціни на пальне не зупиняються

Посилення ескалації на Близькому Сході підштовхнуло світові ринки до нового стрибка, за яким не встигали українські компанії. Наприкінці тижня дизпальне в гурті точково досягало 88,25 грн/л, а більшість компаній через волатильність формували ціни в моменті, особливо на заході, коли південь у цьому плані був більш відкритим. Ясність є лише відносно наявності обсягів у березні, а по квітню ресурсовласники продовжують тягнути до останнього.

«Переговори тривають, але поки конкретних обсягів, гарантій, а тим паче премій ніхто не озвучує. По «Орлену» інформація буде вже ближче до 25 числа», - розповів один із «західних» імпортерів.

Невизначеними залишаються і «південні» постачання. Зі слів представників компаній, наразі обговорюваний рівень премій стартує від $65/т і вище. Як і на заході, конкретики немає. Більшої ясності трейдери очікують наступного тижня.

Поступово зростає і вартість фрахту барж: в «Юнайтед Барж Компані» вже кажуть про €30/т (близько $35/т).

Відносно середини березня зросли розцінки і на танкери: $55-60/т проти $50/т.





Нові проблеми

Через стрімке зростання цін трейдери все частіше кажуть про нестачу обігових коштів, що впливає як на реалізацію, так і на закупівлі ресурсу.

«Менше ніж за місяць ціни зросли на понад 50%, це швидко вимиває обігові кошти», - зазначили в одній із компаній.

Крім того, на закупівельну спроможність невеликих мереж впливають і нижчі ціни на стелі відносно гурту.

Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», середня гуртова вартість пального 20 березня становила 85,42 грн/л (+7,42 грн/л за тиждень), водночас роздрібна - 81,25 грн/л (+4,49 грн/л). Спред між ними становив -4,17 грн/л.

І, за прогнозами гуртових трейдерів, це ще не межа. За підрахунками enkorr, якщо ціни у Середземномор'ї сягнуть $1 400/т, то «вхідна» вартість пального буде вище за 83 грн/л. І це якщо премії збережуться без змін, у що мало хто вірить.

На заході вхід буде ще вищим. Згідно з останнім протоколом ORLEN Lietuva, вартість дизелю на період з 23 по 29 березня зросла на $197/м3, або майже на 10 грн/л. Цінники українських трейдерів підскочили до 83,19-83,80 грн/л FCA. Наприклад, УНТК запропонувала 83,60-83,80 грн/л. З урахуванням доставки до кордону матимемо 87-87,80 грн/л.

За останні 5 днів європейські котирування в середньому зросли на $239/т, або 10,50 грн/л, і становили $1 405-1 462/т, перевищуючи темпи здорожчання ICE Gasoil.

На 16:45 20 березня ф'ючерси на газойль на Лондонській біржі становили $1 323/т (майже дорівнюють рівню відкриття і на $6/т нижче від середнього за попередній торговельний день).

Станом на обід 20 березня вартість пального на півдні стартувала від 82 грн/л або від 81 грн/л на завантажене авто і сягала 85 грн/л. Ще зранку дизель можна було купити за 80,50 грн/л або 80 грн/л (авто). Планку 82 грн/л встановив «Юкас Петроліум», 83-83,50 грн/л - УНТК, «Дюваль компані», «Кворум», «Паралель».

На Волині вартість пального дорівнювала 84-85 грн/л. Нижня межа належить UPG, верхня - ЗПЕК. Остання такий цінник тримає і на інших базисах.

На Львівщині пропозиції пального становили 84,40-85,75 грн/л при старті в 81,50 грн/л на початку дня, в Чернівецькій області - 84,40-87 грн/л. У Львівській області верхня межа належала ОККО, на суходільному кордоні з Румунією - «АТ Енерго Трейду».

Зі слів імпортерів, до кінця місяця ринок забезпечений пальним. Попри загальну паливну кризу, середньодобове постачання пального за 15 днів березня зросло на 3% порівняно з лютим і становило 16,8 тис. т. При збережені темпів імпорту місячний показник може досягти 522 тис. т, що не гірше від минулорічного рівня (516,9 тис. т). На ринку все менше говорять про обсяги і все більше - про премії постачальників, які тягнуть до останнього, щоб не програти.