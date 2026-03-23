Нафтовий ринок на підйомі: Brent торгується на максимумі за останні 8 місяців

Ціни на нафту помірно зростають уранці в понеділок, інвестори продовжують оцінювати ситуацію на Близькому Сході.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 7:12 кч, зростає на $0,48 (0,43%), до 112,67 за барель. Минулої п'ятниці цей контракт подорожчав на $3,54 (3,26%), до $112,19 за барель, оновивши максимум з липня 2022 року.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,56 (0,57%), до $98,79 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів підвищилася на 2,8%, до $98,23 за барель.

За минулий тиждень Brent зросла в ціні на 8,8%, тоді як WTI подешевшала на 0,4%. Спред між двома марками зріс до багаторічного максимуму через те, що Сполучені Штати почали вивільняти нафту зі стратегічних резервів.

Також минулого тижня влада США видала ліцензію, що дозволяє продаж іранської нафти, яка вже перебуває в танкерах у морі. За словами голови американського Мінфіну Скотта Бессента, такі заходи "дадуть змогу швидко доставити приблизно 140 млн барелів нафти на глобальні ринки".

Водночас президент США Дональд Трамп у вихідні заявив, що завдасть ударів по іранських електростанціях, якщо Тегеран за найближчі 48 годин не відновить рух суден через Ормузьку протоку.

"Якщо Іран не відкриє повністю рух Ормузькою протокою і не відмовиться від погроз, то рівно через 48 годин США вдарять і знищать різні електростанції, починаючи з найбільшої з них", - написав він у соцмережі Truth Social.

Аналітики Goldman Sachs підвищили прогноз середньої ціни Brent на 2026 рік відразу на $8, до $85 за барель, і підвищили прогноз на WTI на $7, до $79 за барель. На їхню думку, в березні та квітні Brent коштуватиме в середньому $110 за барель, а не $98 за барель, як очікувалося раніше.

"У період пікової невизначеності котирування можуть дійти до $135 за барель, якщо ринку буде потрібна премія за ризик для того, щоб зруйнувати попит і нівелювати скорочення пропозиції в найближчі шість місяців", - написали вони.

Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість діючих нафтових бурових установок у США збільшилася на дві та становила 414 одиниць. Кількість газових бурових знизилася на дві, до 131 одиниці.

