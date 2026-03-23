Голова АМКУ: ціни зростають, але конкуренція на ринку пального зберігається

Голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко заявив, що український ринок пального є конкурентним і наразі немає підстав говорити про зловживання монопольним становищем або змову між його учасниками. Про це він сказав в інтерв'ю enkorr.

З його слів, на ринку працюють десятки операторів, серед яких є кілька великих гравців, водночас формується ще один потужний учасник, зокрема державний.

«Але при цьому ринок залишається конкурентним, діє вільне ціноутворення, державного регулювання цін немає», - зазначив Кириленко.

Він наголосив, що причини зростання цін з кінця лютого проаналізовані комітетом і є зрозумілими, тому твердження про «монополію» безпідставне. Водночас питання можливих антиконкурентних узгоджених дій потребує більш глибокого дослідження.

Кириленко також пояснив, що зростання цін на пальне має чіткі економічні передумови, оскільки ціна реалізації пального формується з урахуванням необхідності закупівлі нового ресурсу вже за вищими цінами.

Крім того, як сказав голова АМКУ, після 28 лютого іноземні постачальники почали скорочувати обсяги постачань - спочатку приблизно на третину, а згодом і більше. У результаті окремі мережі ризикували отримувати лише близько половини законтрактованого ресурсу.

«Я не адвокатую роздрібні мережі, але якщо продавати дешевше, ніж коштує нова закупівля, ресурс швидко закінчиться. І тоді виникає потреба балансувати між рівнем цін і стабільною наявністю пального на ринку», - зазначив він.