Блокада Ормузької протоки може підштовхнути нафту до $180 уже в квітні — прогнози Ер-Ріяда
12:55 20.03.2026 |
Представники нафтової галузі Саудівської Аравії активно аналізують можливі сценарії зростання цін на нафту в разі затягування війни з Іраном та супутніх перебоїв у постачанні.
Поточні прогнози викликають у Ер-Ріяда серйозне занепокоєння, повідомляє The Wall Street Journal.
За оцінками посадовців найбільшого виробника в Перській затоці, базовий сценарій передбачає зліт котирувань вище $180 за барель, якщо дефіцит постачань зберігатиметься до кінця квітня. Аналітики консалтингової фірми Wood Mackenzie вважають, що у 2026 році ціна у $200 за барель є цілком реальною.
Попри те, що королівство критично залежить від нафтових доходів, надмірне подорожчання сировини вважають загрозою. Аномальні ціни можуть змусити споживачів радикально скоротити споживання або спровокувати глобальну рецесію, що зрештою обвалить попит. Крім того, Саудівська Аравія прагне уникнути репутації спекулянта на війні, яку вона не розпочинала.
"Саудівська Аравія загалом не любить надто швидке зростання цін на нафту, оскільки це створює довгострокову нестабільність на ринку", ‒ зазначає Умер Карім, аналітик Центру досліджень та ісламських студій імені короля Фейсала.
За його словами, ідеальним для саудівців є помірне зростання цін при збереженні стабільної частки ринку.
Наразі ситуація вже відображається на регіональних показниках: ф'ючерси на оманську нафту, яка є еталоном для близькосхідних виробників, перевищили позначку $166 за барель.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Іспанія збільшує військову підтримку України до €1 млрд у 2026 році — Санчес
|Київ і Мадрид уклали угоди щодо ракетної галузі та систем ППО
|Переговори про вступ: ЄС відкрив технічні консультації з Україною за трьома кластерами
|Україна може втратити транш МВФ: парламент не підтримує податкові зміни
|ВВП України продовжує падати: −1,5% у лютому після −1% у січні
|Фінансування планів стійкості стартувало: 12,85 млрд грн розподілено без участі Києва
|Спільне виробництво дронів: Зеленський назвав міжнародних партнерів України
|Бензин під 85 грн: як подорожчання на АЗС б’є по гаманцях водіїв
|Блокада Ормузької протоки може підштовхнути нафту до $180 уже в квітні — прогнози Ер-Ріяда
|Перший іноземний інвестор інвестує в індустріальний парк Хмельниччини.
Бізнес
|Пентагон робить ставку на Google Gemini для масштабної автоматизації роботи
|У Китаї створюють навчальні заклади для розвитку гуманоїдних роботів
|Німецький автогігант BMW інвестує €10 млрд у електромобілі та націлюється на 50% продажів EV до 2030 року
|DLSS 5 від NVIDIA зміщує акцент з FPS на якість зображення та освітлення
|AMD RDNA 5: нова архітектура обіцяє подвійний приріст продуктивності
|Google, Amazon і Meta посилюють боротьбу з шахрайством через спільний проєкт
|Starlink розширюється: SpaceX запустила ювілейний 10 000-й супутник