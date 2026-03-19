Ціна Brent піднялася вище $119 за барель на тлі повідомлень про атаку на саудівський НПЗ

Ціна нафти Brent піднялася вище $119 за барель під час торгів у четвер на тлі повідомлень про тривалі атаки Ірану на енергетичну інфраструктуру країн Перської затоки.

Міністерство оборони Саудівської Аравії повідомило в офіційному акаунті в соцмережі Х, що безпілотник завдав удару по найбільшому НПЗ Саудівської Аравії SAMREF у порту Янбу на узбережжі Червоного моря. Агентство Reuters повідомляє з посиланням на джерела про призупинення навантаження нафти в Янбу.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 11:45 кч становить $118,32 за барель, що на $10,94 (10,19%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. Раніше в ході торгів ціна піднялася до $119,13 за барель вперше з 9 березня.

Раніше в четвер державне інформаційне агентство Кувейту повідомило про атаку безпілотників на два НПЗ Kuwait Petroleum, що спричинило пожежу на обох об'єктах.

Напередодні QatarEnergy оголосила, що ракетна атака на промислову зону Ras Laffan, де розташовані заводи з виробництва скрапленого природного газу (СПГ), завдала "серйозної шкоди" підприємству.

Влада ОАЕ повідомила про інциденти на газових об'єктах у Хабшані та на нафтовому родовищі Bab, спричинені падінням уламків перехоплених ракет. Комплекс у Хабшані, яким керує держкомпанія ADNOC, є одним із найбільших підприємств з переробки газу у світі. Операції там були зупинені внаслідок інциденту.

У середу стало відомо, що ВПС Ізраїлю завдали ударів по газовій інфраструктурі на півдні Ірану, зокрема по родовищу "Південний Парс" та пов'язаній з ним інфраструктурі. Тегеран пообіцяв відповісти на це атакою на енергетичні об'єкти Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

