Ціни на нафту слабо зростають, але завершують тиждень у мінусі, Brent на рівні $64,5 за барель

Ціни на нафту слабко підвищуються в п'ятницю, але завершують тиждень у значному мінусі.

Ринок знижувався чотири попередні сесії у зв'язку з побоюваннями надлишку пропозиції нафти.

Призупинення роботи уряду США затьмарює перспективи американської економіки, і наразі немає сигналів того, що політики близькі до вирішення цієї проблеми. Водночас дані міністерства енергетики США, опубліковані цього тижня, засвідчили зростання запасів енергоносіїв у країні, і учасники ринку очікують чергового збільшення квот на видобуток нафти країнами ОПЕК+.

"Зараз ми займаємо вичікувальну позицію перед зустріччю ОПЕК+, що відбудеться у вихідні", - зазначає аналітик UBS Джованні Стауново.

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:20 к.ч. становить $64,5 за барель, що на $0,39 (0,61%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,42 (0,69%), до $60,9 за барель.

З початку цього тижня Brent подешевшала на 6,8%, WTI - на 7,3%.

Деяку підтримку нафтовому ринку в п'ятницю надала інформація про велику пожежу на нафтопереробному заводі Chevron Corp. в Каліфорнії. Пожежу вдалося локалізувати, проте даних про те, як вона вплине на обсяги виробництва, поки що немає. НПЗ, потужності переробки якого становлять 290 тис. барелів на добу, є одним із найбільших на Західному узбережжі США.

Вплив пожежі на нафтовий ринок, ймовірно, буде обмеженим, зазначають експерти. "НПЗ в Ель-Сегундо розташований на Західному узбережжі, яке ізольоване від решти США з точки зору внутрішніх поставок нафти, тому вплив пожежі на вартість нафти буде незначним", - зазначає аналітик PVM Тамаш Варга.

"Пожежа може сприяти подальшому зростанню вже й так високих цін на бензин у Каліфорнії, але я не думаю, що вона вплине на ринок загалом", - говорить аналітик Saxo Bank Оле Хансен, якого цитує Reuters.

