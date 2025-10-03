Фінансові новини
- |
- 03.10.25
- |
- 15:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту слабо зростають, але завершують тиждень у мінусі, Brent на рівні $64,5 за барель
14:47 03.10.2025 |
Ціни на нафту слабко підвищуються в п'ятницю, але завершують тиждень у значному мінусі.
Ринок знижувався чотири попередні сесії у зв'язку з побоюваннями надлишку пропозиції нафти.
Призупинення роботи уряду США затьмарює перспективи американської економіки, і наразі немає сигналів того, що політики близькі до вирішення цієї проблеми. Водночас дані міністерства енергетики США, опубліковані цього тижня, засвідчили зростання запасів енергоносіїв у країні, і учасники ринку очікують чергового збільшення квот на видобуток нафти країнами ОПЕК+.
"Зараз ми займаємо вичікувальну позицію перед зустріччю ОПЕК+, що відбудеться у вихідні", - зазначає аналітик UBS Джованні Стауново.
Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:20 к.ч. становить $64,5 за барель, що на $0,39 (0,61%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,42 (0,69%), до $60,9 за барель.
З початку цього тижня Brent подешевшала на 6,8%, WTI - на 7,3%.
Деяку підтримку нафтовому ринку в п'ятницю надала інформація про велику пожежу на нафтопереробному заводі Chevron Corp. в Каліфорнії. Пожежу вдалося локалізувати, проте даних про те, як вона вплине на обсяги виробництва, поки що немає. НПЗ, потужності переробки якого становлять 290 тис. барелів на добу, є одним із найбільших на Західному узбережжі США.
Вплив пожежі на нафтовий ринок, ймовірно, буде обмеженим, зазначають експерти. "НПЗ в Ель-Сегундо розташований на Західному узбережжі, яке ізольоване від решти США з точки зору внутрішніх поставок нафти, тому вплив пожежі на вартість нафти буде незначним", - зазначає аналітик PVM Тамаш Варга.
"Пожежа може сприяти подальшому зростанню вже й так високих цін на бензин у Каліфорнії, але я не думаю, що вона вплине на ринок загалом", - говорить аналітик Saxo Bank Оле Хансен, якого цитує Reuters.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|WSJ розповіло деталі планів України та США щодо масштабної угоди про дрони
|The Telegraph: шатдаун у США поставив під питання переговори з делегацією України щодо зброї
|Reuters: США можуть продати для України не Tomahawk, а іншу далекобійну зброю
|Путін погрожує ударами по українських АЕС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Світові ціни на продовольство у вересні знизилися на 0,7% - ФАО
|Ціни на нафту слабо зростають, але завершують тиждень у мінусі, Brent на рівні $64,5 за барель
|До законопроєкту про віртуальні активи в Україні внесли понад 2500 правок
|В Україні цьогоріч ФОПи частіше відкривалися, ніж закривалися: жінки випередили чоловіків
|Морські шляхи забезпечили у 2024 р. 71% агроекспорту і ще на чверть не досягли довоєнних показників - УКАБ
|Попит на нові комерційні авто в Україні у вересні зріс на 4% - «УкрАвтопром»
Бізнес
|Навіщо зять Трампа і Саудівська Аравія купили гіганта ігрової індустрії Electronic Arts
|Ілон Маск став першою людиною в історії, чий статок перевищив $500 млрд
|OpenAI обійшов SpaceX і став найдорожчим стартапом світу з оцінкою у $500 млрд
|Microsoft тестує «людські» аватари для Copilot, щоб «гуманізувати» спілкування з ШІ
|Завод BMW у Лейпцигу стане першим автозаводом з воднепроводом
|Тест Snapdragon X2 Elite Extreme: CPU випереджає Core Ultra 9 285H та Ryzen AI 9 HX 370, але GPU програє Apple
|OpenAI запустила ШІ-модель Sora 2 — генерує відео до 10 секунд, з «реальною фізикою» і звуком