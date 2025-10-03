Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту слабо зростають, але завершують тиждень у мінусі, Brent на рівні $64,5 за барель

 

Ціни на нафту слабко підвищуються в п'ятницю, але завершують тиждень у значному мінусі.

Ринок знижувався чотири попередні сесії у зв'язку з побоюваннями надлишку пропозиції нафти.

Призупинення роботи уряду США затьмарює перспективи американської економіки, і наразі немає сигналів того, що політики близькі до вирішення цієї проблеми. Водночас дані міністерства енергетики США, опубліковані цього тижня, засвідчили зростання запасів енергоносіїв у країні, і учасники ринку очікують чергового збільшення квот на видобуток нафти країнами ОПЕК+.

"Зараз ми займаємо вичікувальну позицію перед зустріччю ОПЕК+, що відбудеться у вихідні", - зазначає аналітик UBS Джованні Стауново.

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:20 к.ч. становить $64,5 за барель, що на $0,39 (0,61%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,42 (0,69%), до $60,9 за барель.

З початку цього тижня Brent подешевшала на 6,8%, WTI - на 7,3%.

Деяку підтримку нафтовому ринку в п'ятницю надала інформація про велику пожежу на нафтопереробному заводі Chevron Corp. в Каліфорнії. Пожежу вдалося локалізувати, проте даних про те, як вона вплине на обсяги виробництва, поки що немає. НПЗ, потужності переробки якого становлять 290 тис. барелів на добу, є одним із найбільших на Західному узбережжі США.

Вплив пожежі на нафтовий ринок, ймовірно, буде обмеженим, зазначають експерти. "НПЗ в Ель-Сегундо розташований на Західному узбережжі, яке ізольоване від решти США з точки зору внутрішніх поставок нафти, тому вплив пожежі на вартість нафти буде незначним", - зазначає аналітик PVM Тамаш Варга.

"Пожежа може сприяти подальшому зростанню вже й так високих цін на бензин у Каліфорнії, але я не думаю, що вона вплине на ринок загалом", - говорить аналітик Saxo Bank Оле Хансен, якого цитує Reuters.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2764
  0,0549
 0,13
EUR
 1
 48,5039
  0,1305
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8868  0,08 0,18 41,4336  0,04 0,09
EUR 47,9904  0,20 0,41 48,7118  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2250  0,15 0,35 41,2400  0,13 0,32
EUR 48,3700  0,22 0,46 48,4100  0,22 0,46

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес