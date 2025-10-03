Авторизация

Нафта на шляху до найрізкішого тижневого падіння за 3,5 місяці

 

Ціни на нафту виросли в п'ятницю після чотирьох сесій падіння поспіль, але перебувають на шляху до найрізкішого тижневого падіння з кінця червня, через очікування ринку, що група ОПЕК+ може ще більше збільшити видобуток, незважаючи на побоювання щодо надлишку пропозиції.

О 07:00 EET ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 43 центи, або 0,7%, до 64,54 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подорожчала на 41 цент, або 0,7%, до 60,89 долара за барель.

За тиждень нафта Brent подешевшала на 8%, а WTI - на 7,4%.

За інформацією джерел Reuters, ОПЕК+ може погодитися збільшити видобуток нафти в листопаді на 500 000 барелів на добу, що втричі перевищує жовтневе збільшення, оскільки Саудівська Аравія прагне відвоювати частку ринку.

«Якщо ОПЕК+ цими вихідними все-таки оголосить про збільшення видобутку на 500 000 барелів на добу, це, ймовірно, буде достатньо великим збільшенням, щоб знову знизити ціну на нафту, спочатку до рівня підтримки в 58,00 доларів, а потім до рівня мінімальних значень цього року (близько) 55,00 доларів», - сказав Тоні Сайкамор, аналітик IG.

Аналітики вважають, що потенційно вищі обсяги поставок ОПЕК+, уповільнення роботи нафтопереробних заводів у всьому світі через технічне обслуговування та сезонне зниження попиту в найближчі місяці прискорять накопичення запасів нафти в США та інших країнах.

У середу Адміністрація енергетичної інформації повідомила, що минулого тижня запаси сирої нафти, бензину та дистилятів у США зросли через уповільнення нафтопереробки та зниження попиту.

«Ми вважаємо, що вересень став поворотним моментом, і зараз ринок нафти рухається до значного профіциту в IV кварталі 2025 року і в наступному році», - зазначили аналітики JPMorgan у своїй записці.

Міністри фінансів країн «Великої сімки» заявили в середу, що вживатимуть заходів для посилення тиску на Росію, націлившись на тих, хто продовжує збільшувати закупівлі російської нафти.
За матеріалами: investing.com
 

