Нафта перейшла до зниження, Brent подешевшала до $65 за барель

 

Нафтові котирування почали знижуватися вдень у четвер, опускаючись четверту сесію поспіль на побоюваннях, що пропозиція нафти на світовому ринку перевищить попит.

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:26 EET зменшується на $0,35 (0,54%), до $65,00 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $0,34 (0,55%), до $61,44 за барель.

У середу ціна на Brent опустилася до мінімуму з 5 червня, на WTI - до мінімуму з 30 травня на даних міністерства енергетики США про зростання запасів нафти й продуктів нафтопереробки минулого тижня.

Як показали опубліковані в середу дані, комерційні запаси нафти в США минулого тижня зросли на 1,79 млн барелів. Товарні запаси бензину збільшилися на 4,13 млн барелів, дистилятів - на 578 тис. барелів.

Водночас члени G7 ухвалили рішення посилити тиск на країни, які і далі закуповують нафту в РФ.

"Ми погодилися з тим, що нині саме час чинити максимальний тиск на експорт російської нафти, що є основним джерелом її доходів, - ідеться в заяві міністрів фінансів цієї групи. - Ми будемо націлені на тих, хто продовжує нарощувати закупівлі російської нафти, і на тих, хто сприяє обходу санкцій".

Увага учасників ринку спрямована за зустріч ОПЕК+, яка відбудеться в неділю і на якій обговорюватимуть квоти на видобуток на листопад. Аналітики припускають, що квоти буде збільшено, що посилить надлишок пропозиції на світовому ринку.

"Цього тижня у фокусі уваги ринку засідання ОПЕК+. Ми очікуємо, що вони ухвалять рішення продовжити нарощувати поставки на ринок, навіть попри прогнози збільшення запасів нафти у світі в 2026 році", - зазначив старший економіст Emirates NBD Едвард Белл.
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2215
  0,0795
 0,19
EUR
 1
 48,3734
  0,0706
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9623  0,08 0,20 41,4700  0,04 0,10
EUR 48,1884  0,12 0,24 48,8255  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2950  0,08 0,18 41,3050  0,05 0,13
EUR 48,5000  0,06 0,12 48,5300  0,05 0,10

