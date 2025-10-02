Початок жовтня ознаменувався стрімким зростанням вартості газу в гурті

Згідно з даними Української енергетичної біржі, 1 жовтня середньозважена вартість ресурсу внутрішніх виробників зросла на 2 346 грн/т, до 53 473 грн/т. За день до цього LPG у приватних виробників здорожчав порівняно з тижнем раніше на 1 200-4 200 грн/т, до 52 300-55 800 грн/т.

Протягом жвавих торгів на УЕБ вартість газу «Укргазвидобування» зросла до 52 530-55 100 грн/т, «Укрнафти» - до 53 000-55 130 грн/т з початкових 51 075 грн/т і 51 192 грн/т відповідно.

Драйверами здорожчання газу були збільшення котирувань Sonatrach, а також певна обмеженість пропозиції на півдні й заході.

Як повідомляв enkorr, у жовтні ціни алжирської компанії, які є індикатором ринку Середземномор'я, зросли на $20-40/т. Через це суміш (наприклад. із вмістом пропану й бутану в співвідношенні 50:50) здорожчала на $30/т, або близько 1 500 грн/т (згідно з курсом валют на 1 жовтня).

Окрім того, додаткового стимулу цінам додають і постачання. Традиційно на початок місяця південні трейдери не контрактують обсягів, очікуючи нових котирувань Sonatrach. Тому наразі на південь із затримкою через погодні умови заходять вересневі обсяги, які переважно були вже продані.

Зокрема ресурс надійшов (або дійде найближчими днями) до «Мартін Трейду» (пропан), «Сентуріону» (пропан) і «БРСМ-Нафти» (суміш, бутан). Також спільне судно імпортують «Паралель» з «АТ Енерго Трейд». Зі слів трейдерів, у «БРСМ-Нафти» й «Паралелі» ще є вільні обсяги, що надійдуть 3-4 жовтня, однак ціна на них уже сягає 51 000 грн/т за суміш густиною 543 кг/м3.

«Ресурс вересневий, а ціна жовтнева. Дуже потрібні гроші», - жартує один зі споживачів південного газу.

«БРСМ-Нафта» 1 жовтня вийшла на аукціон УЕБ із сумішшю (544 кг/м3) і бутаном (581 кг/м3) з півдня за ціною 49 700 грн/т і 47 500 грн/т відповідно. Суміш планується вантажити з судна Star Prime, яке, згідно з marinetraffic, зайде 5 жовтня. Втім, навіть приваблива ціна не дозволила продати суттєвих обсягів - реалізовано лише по 38 т кожного продукту.

Є пропозиції газу й у перекупників: 50 500 грн/т (544 кг/м3, відвантаження в кінці тижня) у «ДМС-Трейду» і 49 800 грн/т (533 кг/м3) у «Юкас Петроліуму».

Зі зниженням температури повітря на півдні зростає постачання пропану. Наступного тижня очікується чергова партія пропану від Bulmarket. Трейдер пропонує ресурс за $650/т (близько 52 030 грн/т з урахуванням густини й валютного курсу на 1 жовтня). Для порівняння: ціна на попередню партію газу, яку розмитнювали компанії минулого тижня, становила $585-600/т.

Щодо бутану, то поки проблем з ним немає, хоча деякі закордонні постачальники відмовили в додаткових об'ємах, наприклад, OMV Petrom. З 1 листопада Румунія переходить на зимові стандарти газу, через що завод уже знижує виробництво бутану.

На заході надходження продукту знижується через відсутність обсягів ORLEN Lietuva. Завод, з якого у серпні надходило в середньому 2,3 тис. т LPG на тиждень, став на ремонт. Зі слів трейдерів, зупинка не призвела до дефіциту, але на ціні позначилася. Наразі вартість газу у Волинській області коливається в межах 53 000-53 900 грн/т, коли ще тиждень тому становила 52 000-52 500 грн/т. На УЕБ ресурс «Укрнафти» із західних базисів було продано за 53 000-53 442 грн/т.

Зросла ціна й у «Надєжди» на лоти з Закарпаття. 2 жовтня на торги УЕБ трейдер виставив 190 т газу за ціною 51 900 грн/т (550 кг/м3) проти 51 000 грн/т минулого тижня.

«Дефіцит на заході не відчувається. Поки нестачу газу з Литви покривають старі залишки й надходження з півдня», - розповіли в одній із паливних компаній з заходу.

В іншій додали, що пропозицій стало менше: «Можливо, притримують газ, щоб потім продати по дорожче».

У центральному і північно-східному регіоні ситуація неоднозначна. «У кого немає запасів вересня, тому цього тижня важко. Пропозиції на півдні обмежені, чекаємо відвантаження на кінець тижня», - додала в одній із компаній.

Зі слів одного зі столичних трейдерів, пропозицій не багато. Частково це пов'язано з очікуванням більшої ціни, а не з фактичною відсутністю газу. Вже зараз трейдери намагаються трохи заробити, реалізувавши старі залишки за жовтневими котируваннями. Наприклад, зранку 1 жовтня GT Group вийшла з ціною 55 000 грн/т (+1 300 грн/т до вартості на 30 вересня).

«БРСМ» на УЕБ тримала ціну на ресурс (539 кг/м3) з базису у Київській області на рівні 52 900-53 000 грн/т, продавши лише одну машину.

Опитані респонденти вважають, що нинішній рівень цін для столиці (54 000-55 000 грн/т) - це реалії жовтня. «Якщо, наприклад, рахувати що у вересні в середньому ціна на півдні становили близько 49 000 грн/т, то у жовтні через Sonatrach це вже 50 500-51 000 грн/т. Довезти до столиці - виходить 54 000-54 500 грн/т. І це не рахуючи затримки на півдні через початок сезону штормів і відсутності ORLEN», - зазначив один із великих імпортерів.