Нафта подорожчала на тлі побоювань щодо санкцій проти Росії після 3-денної серії падінь

Ціни на нафту подорожчали в четвер після падінь протягом попередніх трьох сесій через побоювання щодо надлишку пропозиції на ринку, оскільки потенційні більш жорсткі санкції проти російської нафти надали певну підтримку.

О 06:01 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 37 центів, або 0,57%, до 65,72 долара за барель. Ціна на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 34 центи, або 0,55%, до 62,12 долара за барель.

Деякі аналітики пов'язують зростання цін з технічним відскоком після того, як на попередній сесії ціни на нафту марки Brent і WTI впали приблизно на 1%, а Brent закрилася на найнижчому рівні з 5 червня, а WTI - з 30 травня.

«Інтерес до купівлі з'явився, коли WTI наблизилася до рівня підтримки в 60 доларів, а посилення геополітичних ризиків і спекуляції щодо посилення санкцій проти російської нафти також надали підтримку», - сказав Хіроюкі Кікукава, головний стратег Nissan Securities Investment, підрозділу Nissan Securities.

Міністри фінансів країн «Великої сімки» заявили в середу, що вживатимуть заходів для посилення тиску на Росію, націлившись на тих, хто продовжує збільшувати обсяги закупівель російської нафти, та тих, хто сприяє обходу санкцій.

Крім того, США нададуть Україні розвіддані для нанесення ударів далекобійними ракетами по російській енергетичній інфраструктурі, повідомили в середу Reuters два чиновники, підтвердивши попередню інформацію Wall Street Journal.

Це полегшить Україні завдання по ураженню нафтопереробних заводів, трубопроводів та іншої інфраструктури з метою позбавлення Кремля доходів і нафти, зазначає WSJ.

Попит на запаси з боку Китаю, найбільшого імпортера сирої нафти в світі, також підтримав ціни на нафту, обмеживши їх зниження, зазначають трейдери.

Проте, закриття уряду США посилило занепокоєння щодо світової економіки, а очікування збільшення видобутку ОПЕК+, Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та союзних виробників, негативно вплинули на настрої, обмеживши зростання цін, зазначив Кікукава з Nissan.

Адміністрація президента США Дональда Трампа в середу заморозила 26 мільярдів доларів для штатів, що підтримують демократів, виконавши погрозу використати закриття уряду для боротьби з пріоритетами демократів.

З боку пропозиції ОПЕК+ може погодитися збільшити видобуток нафти на 500 000 барелів на день у листопаді, що втричі перевищує збільшення, зроблене в жовтні, оскільки Саудівська Аравія прагне відвоювати частку ринку, повідомили три джерела, знайомі з перемовинами.

Це відбудеться навіть попри те, що попит у США та Азії починає знижуватися.

Адміністрація енергетичної інформації повідомила в середу, що запаси сирої нафти, бензину та дистилятів у США минулого тижня зросли через зниження активності нафтопереробки та попиту.

Запаси сирої нафти зросли на 1,8 млн барелів до 416,5 млн барелів за тиждень, що закінчився 26 вересня, порівняно з прогнозами опитування Reuters про зростання на 1 млн барелів.