Ціни на нафту перейшли до зниження, Brent подешевшала до $65,9 за барель

Нафта почала помірно дешевшати вдень у середу, повернувшись до спадного тренду, що спостерігався в останні два дні.

Вартість грудневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:55 EET зменшується на $0,11 (0,17%), до $65,92 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,12 (0,19%), до $62,25 за барель.

У вівторок нафта подешевшала більш ніж на 1,5%, у понеділок - більш ніж на 3% на побоюваннях чергового збільшення поставок палива країнами ОПЕК+.

Напередодні ЗМІ повідомили, що вісім країн-учасниць ОПЕК+ можуть розглянути варіант прискореного виходу з добровільних обмежень і перейти до нарощування видобутку по 500 тис. б/д протягом трьох місяців.

Пізніше секретаріат ОПЕК спростував цю інформацію, заявивши, що "ці твердження абсолютно не відповідають дійсності і вводять в оману".

Додатковим негативним фактором для світових ринків стала новина про те, що американський Сенат напередодні не зміг ухвалити законопроєкти, які продовжили б фінансування роботи уряду, у зв'язку з чим настав перший з 2019 року шатдаун.

"Наша оцінка балансу попиту і пропозиції на найближчу перспективу стала ще більш песимістичною, ніж раніше, - написали аналітики Macquarie. - Реальне підвищення поставок відстає від заявленого рівня, але зміна настроїв на ринках підтримує "ведмежий" прогноз".

Тим часом Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень знизилися на 3,67 млн барелів. Запаси бензину зросли на 1,3 млн барелів, дистилятів - на 3 млн барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційний звіт міністерства енергетики буде опубліковано о 17:30 к.ч. у середу. Опитані Trading Economics аналітики очікують, що він вкаже на зростання запасів нафти на 1,5 млн барелів.