Нафта бере перепочинок на тлі збільшення видобутку ОПЕК+ та закриття уряду США

Ціни на нафту стабілізувалися в середу після двох днів падіння, оскільки інвестори зважували плани ОПЕК+ щодо більшого збільшення видобутку в наступному місяці та наслідки закриття уряду США, що може вплинути на економічну активність та попит на паливо.

О 07:00 EET ф'ючерси на нафту Brent з поставкою в грудні подорожчали на 28 центів до 66,31 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подорожчала на 26 центів до 62,63 долара за барель.

У понеділок ціни на нафту Brent і WTI впали більш ніж на 3%, що стало найрізкішим щоденним падінням з 1 серпня. У вівторок вони впали ще на 1,5%.

«Слабкість в основному пов'язана з розвитком ситуації на стороні пропозиції, оскільки ОПЕК поступово відновлює видобуток... що посилює занепокоєння ринку щодо потенційного надлишку пропозиції», - сказала Суганда Сачдева, засновниця SS WealthStreet, дослідницької компанії з Нью-Делі.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники, відомі як ОПЕК+, можуть домовитися про збільшення видобутку нафти на 500 000 барелів на добу (б/д) у листопаді, що втричі перевищує збільшення, досягнуте в жовтні, оскільки Саудівська Аравія прагне відвоювати частку ринку, повідомили три джерела, обізнані з перемовинами.

Вісім членів групи, яка видобуває близько половини світової нафти, розглядають можливість збільшення видобутку на 274 000-411 000 б/д, повідомили два джерела. Третє джерело зазначило, що збільшення може сягнути 500 000 б/д.

ОПЕК написала в пості на X, що повідомлення ЗМІ про плани збільшити видобуток на 500 000 барелів на добу є оманливими.

Додатковий тиск на ціни спричинив звіт галузі, який показав, що запаси нафти в США зменшилися, а запаси бензину та дистилятів зросли минулого тижня.

Запаси нафти зменшилися на 3,67 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 26 вересня, згідно з ринковими джерелами, які посилаються на оцінки Американського інституту нафти у вівторок.

Однак запаси бензину зросли на 1,3 млн барелів, а запаси дистилятів - на 3 млн барелів порівняно з минулим тижнем, повідомили джерела.

«Хоча запаси нафти в США мають тенденцію до зниження, темпи скорочення сповільнилися, що стримує оптимістичні настрої», - сказав Сачдева з SS WealthStreet.

У середу уряд США припинив більшу частину своєї діяльності, оскільки глибокі партійні розбіжності завадили Конгресу і Білому дому досягти угоди про фінансування.

Агентства попередили, що 15-те закриття уряду з 1981 року зупинить оприлюднення важливого звіту про зайнятість за вересень, уповільнить авіаперевезення, призупинить наукові дослідження, затримає виплату зарплати американським військовим і призведе до відпустки 750 000 федеральних працівників із щоденними витратами в 400 мільйонів доларів.

Дані про виробничу активність в Азії, найбільшому регіоні-споживачі нафти в світі, також посилили занепокоєння щодо попиту на паливо.

За даними опитувань, опублікованих у середу, у вересні виробнича активність скоротилася в більшості провідних економік, оскільки слабкий попит у Китаї, уповільнення зростання в США та загроза введення мит з боку США чинили тиск на регіон.