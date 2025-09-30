Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 2 коп. до 58,71 грн/л, на дизельне пальне - на 2 коп. до 55,86 грн/л

"П'ятнадцять комплексів ПДТР "Ай-Петрі" - це найбільша кількість, яку ми постачаємо до війська одночасно. Але цю передачу від інших відрізняє те, що це перші "Ай-Петрі", що потраплять до рук Сил Оборони за державним замовленням", - повідомив Петро Порошенко.