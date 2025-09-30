Фінансові новини
- |
- 30.09.25
- |
- 16:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується на рівні $67,5 за барель
14:44 30.09.2025 |
Зниження цін на нафту триває вдень у вівторок на побоюваннях надлишку пропозиції палива на світовому ринку.
Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:09 EET зменшується на $0,45 (0,66%), до $67,52 за барель. Термін обігу ф'ючерсів на листопад завершується із закриттям ринку у вівторок. Грудневі контракти, які активніше торгуються, втрачають у ціні $0,44 (0,64%) і коштують $66,66 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,44 (0,69%), до $63,01 за барель.
Напередодні обидві марки впали в ціні більш ніж на 3% на повідомленнях західних ЗМІ про те, що країни ОПЕК+ у листопаді готові знову збільшити видобуток приблизно на 137 тис. барелів. Засідання, на якому обговорюватимуть листопадові квоти, відбудеться 5 жовтня.
Крім того, в суботу після більш ніж дворічної перерви відновилися поставки нафти з іракського Курдистану через Туреччину. Курдистан постачатиме в турецький порт Джейхан 180-190 тис. барелів на добу, заявив міністр нафти Іраку Хаяйн Абдул Гані. У майбутньому показник заплановано довести до 230 тис. б/д.
"Наша оцінка балансу попиту і пропозиції явно свідчить про те, що нових поставок ринку не потрібно, - написали аналітики ING Groep під керівництвом Воррена Паттерсона. - Ми очікуємо значного надлишку пропозиції в четвертому кварталі і збереження надлишку до кінця 2026 року".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
|Президентка Єврокомісії: Домовилися з Україною про два мільярди євро на дрони
|Зеленський анонсував експорт деяких видів зброї до США, Європи, Близького Сходу, Африки
|У МО заявили, що Україна очікує шведські винищувачі Gripen
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 2 коп. до 58,71 грн/л, на дизельне пальне - на 2 коп. до 55,86 грн/л
|Міненерго через суд заблокувало раптове звільнення голови правління Укренерго
|Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується на рівні $67,5 за барель
|Українські фахівці долучилися до розробки проєкту першої ГАЕС в Азербайджані
|В Україні засіяли озиминою понад 2,5 мільйона гектарів
|Держпідприємство «Ліси України» перетворять в акціонерне товариство
|Перша партія протирозвідувальних комплексів «Ай-Петрі» з держзамовлення надійшла в ЗСУ, повідомив Порошенко
Бізнес
|Anthropic укладе мирову угоду на $1,5 млрд за позовом про порушення авторських прав
|Трамп закликає звільнити свою політичну опонентку з Microsoft
|Трампівська угода: половина заробітку TikTok у США лишиться китайцям
|Камера Apple iPhone 17 Pro увірвалася в трійку DxOMark та посунула Vivo X200 Ultra
|Під час купівлі нових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів - Свириденко
|Анонсовано Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro — 11.2" дисплей, Snapdragon, HyperOS і Dolby Atmos
|Смартфони Xiaomi 17 представлені офіційно: чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, додатковий екран та великі батареї