Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується на рівні $67,5 за барель

Зниження цін на нафту триває вдень у вівторок на побоюваннях надлишку пропозиції палива на світовому ринку.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:09 EET зменшується на $0,45 (0,66%), до $67,52 за барель. Термін обігу ф'ючерсів на листопад завершується із закриттям ринку у вівторок. Грудневі контракти, які активніше торгуються, втрачають у ціні $0,44 (0,64%) і коштують $66,66 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,44 (0,69%), до $63,01 за барель.

Напередодні обидві марки впали в ціні більш ніж на 3% на повідомленнях західних ЗМІ про те, що країни ОПЕК+ у листопаді готові знову збільшити видобуток приблизно на 137 тис. барелів. Засідання, на якому обговорюватимуть листопадові квоти, відбудеться 5 жовтня.

Крім того, в суботу після більш ніж дворічної перерви відновилися поставки нафти з іракського Курдистану через Туреччину. Курдистан постачатиме в турецький порт Джейхан 180-190 тис. барелів на добу, заявив міністр нафти Іраку Хаяйн Абдул Гані. У майбутньому показник заплановано довести до 230 тис. б/д.

"Наша оцінка балансу попиту і пропозиції явно свідчить про те, що нових поставок ринку не потрібно, - написали аналітики ING Groep під керівництвом Воррена Паттерсона. - Ми очікуємо значного надлишку пропозиції в четвертому кварталі і збереження надлишку до кінця 2026 року".