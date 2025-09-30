Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується на рівні $67,5 за барель

 

Зниження цін на нафту триває вдень у вівторок на побоюваннях надлишку пропозиції палива на світовому ринку.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:09 EET зменшується на $0,45 (0,66%), до $67,52 за барель. Термін обігу ф'ючерсів на листопад завершується із закриттям ринку у вівторок. Грудневі контракти, які активніше торгуються, втрачають у ціні $0,44 (0,64%) і коштують $66,66 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,44 (0,69%), до $63,01 за барель.

Напередодні обидві марки впали в ціні більш ніж на 3% на повідомленнях західних ЗМІ про те, що країни ОПЕК+ у листопаді готові знову збільшити видобуток приблизно на 137 тис. барелів. Засідання, на якому обговорюватимуть листопадові квоти, відбудеться 5 жовтня.

Крім того, в суботу після більш ніж дворічної перерви відновилися поставки нафти з іракського Курдистану через Туреччину. Курдистан постачатиме в турецький порт Джейхан 180-190 тис. барелів на добу, заявив міністр нафти Іраку Хаяйн Абдул Гані. У майбутньому показник заплановано довести до 230 тис. б/д.

"Наша оцінка балансу попиту і пропозиції явно свідчить про те, що нових поставок ринку не потрібно, - написали аналітики ING Groep під керівництвом Воррена Паттерсона. - Ми очікуємо значного надлишку пропозиції в четвертому кварталі і збереження надлишку до кінця 2026 року".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1420
  0,1756
 0,43
EUR
 1
 48,3028
  0,1380
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9828  0,15 0,37 41,5459  0,09 0,21
EUR 48,1672  0,05 0,10 48,8555  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1700  0,09 0,21 41,2000  0,08 0,21
EUR 48,3800  0,06 0,12 48,4200  0,05 0,11

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес