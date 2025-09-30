Ціни на нафту падають через побоювання щодо надлишку пропозиції, викликані планами ОПЕК

Ціни на нафту впали у вівторок, оскільки чергове очікуване збільшення видобутку ОПЕК та відновлення експорту нафти з Курдистану (Ірак) через Туреччину посилили прогнози щодо наближення надлишку пропозиції.

О 05:20 EET ф'ючерси на нафту Brent з поставкою в листопаді, термін дії яких закінчується у вівторок, впали на 54 центи, або 0,8%, до 67,43 долара за барель. Більш активний контракт на грудень подешевшав на 53 центи, або 0,8%, до 66,56 долара за барель.

Нафта West Texas Intermediate торгувалася по 62,95 долара за барель, знизившись на 50 центів, або 0,8%.

Ці падіння продовжують зниження понеділка, коли і Brent, і WTI закрилися більш ніж на 3% нижче після найрізкішого щоденного падіння з 1 серпня 2025 року.

Падіння цін на нафту відбулося на тлі відновлення експорту нафти з іракського Курдистану протягом вихідних і повідомлень про те, що ОПЕК+ ймовірно схвалить збільшення видобутку в листопаді на своєму засіданні в ці вихідні, написав аналітик IG Тоні Сайкамор у записці для клієнтів.

На засіданні, запланованому на неділю, Організація країн-експортерів нафти та її союзники, включаючи Росію, разом відомі як ОПЕК+, ймовірно, схвалять чергове збільшення видобутку нафти щонайменше на 137 000 барелів на день, повідомили три джерела, обізнані з перемовинами.

«Хоча (ОПЕК+) все одно не досягає своєї квоти, ринок, схоже, все одно не в захваті від того, що на ринок надходить більше нафти», - зазначив аналітик Marex Ед Мейр.

Тим часом, за даними міністерства нафти Іраку, у суботу вперше за 2,5 роки нафта почала надходити трубопроводом із напівавтономного регіону Курдистан на півночі Іраку до Туреччини після того, як проміжна угода дозволила вийти з глухого кута.

Останніми тижнями ринок залишався обережним, зважуючи ризики постачання, що виникли головним чином через атаки безпілотників України на російські нафтопереробні заводи, з побоюваннями щодо надлишку пропозиції та слабкого попиту.

До негативних настроїв додається потенційний ризик закриття уряду США, що викликає побоювання щодо попиту, зазначили аналітики ANZ у вівторок.

Зупинка роботи уряду США може порушити роботу широкого спектру служб і затримати оприлюднення економічних даних, включаючи запланований на п'ятницю звіт про зайнятість, який має вирішальне значення для прийняття рішень політиками Федеральної резервної системи.

Тим часом президент США Дональд Трамп заручився підтримкою прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху щодо мирної пропозиції США щодо Гази, але позиція Хамасу залишається невизначеною.