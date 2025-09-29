Фінансові новини
- 29.09.25
- 23:13
- RSS
- мапа сайту
Нафта прискорила падіння, Brent опустилася нижче $69 за барель
15:13 29.09.2025 |
Падіння цін на нафту посилилося вдень у понеділок на побоюваннях чергового збільшення видобутку країнами ОПЕК+.
Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:56 EET знижується на $1,16 (1,65%), до $68,97 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися до цього часу на $1,27 (1,93%), до $64,45 за барель.
За підсумками попереднього тижня обидві марки подорожчали більш ніж на 4%, рекордними темпами з середини липня. Підтримку ринку надали побоювання щодо перебоїв поставок з Росії та Близького Сходу через геополітичну напруженість.
Тим часом країни ОПЕК+ у листопаді готові знову збільшити видобуток щонайменше на 137 тис. барелів на добу, пишуть західні ЗМІ із посиланнями на джерела. Засідання, на якому обговорюватимуть листопадові квоти, відбудеться 5 жовтня.
"Ми вважаємо, що чергове збільшення видобутку на 137 тис. б/д у листопаді є найбільш імовірним сценарієм, - написали аналітики RBC Capital Markets. - Але з урахуванням того, що багато виробників, за винятком Саудівської Аравії, по суті вперлися в стелю видобутку, майбутні збільшення поставок ОПЕК+ будуть суттєво нижчими, ніж оголошені цифри".
Крім того, тиск на нафтові котирування чинить новина про відновлення поставок нафти з іракського Курдистану через Туреччину після більш ніж дворічної перерви.
Курдистан постачатиме в турецький порт Джейхан 180-190 тис. барелів на добу, заявив міністр нафти Іраку Хаяйн Абдул Гані. У майбутньому поставки планують довести до 230 тис. б/д.
Вибори у Молдові: після обробки всіх протоколів партія Санду отримала 50,2% голосів виборців
Єврокомісарка Кос, відповідальна за розширення, прибула в Україну з триденним візитом
Швеція анонсувала «зимовий» пакет підтримки для України на майже 100 млн євро
Українські бійці вдарили ракетою «Нептун» по заводу у Брянській області РФ – ВМС ЗСУ
Венс: у США обговорюють прохання України про Tomahawk, рішення – за Трампом
