Нафта прискорила падіння, Brent опустилася нижче $69 за барель

 

Падіння цін на нафту посилилося вдень у понеділок на побоюваннях чергового збільшення видобутку країнами ОПЕК+.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:56 EET знижується на $1,16 (1,65%), до $68,97 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися до цього часу на $1,27 (1,93%), до $64,45 за барель.

За підсумками попереднього тижня обидві марки подорожчали більш ніж на 4%, рекордними темпами з середини липня. Підтримку ринку надали побоювання щодо перебоїв поставок з Росії та Близького Сходу через геополітичну напруженість.

Тим часом країни ОПЕК+ у листопаді готові знову збільшити видобуток щонайменше на 137 тис. барелів на добу, пишуть західні ЗМІ із посиланнями на джерела. Засідання, на якому обговорюватимуть листопадові квоти, відбудеться 5 жовтня.

"Ми вважаємо, що чергове збільшення видобутку на 137 тис. б/д у листопаді є найбільш імовірним сценарієм, - написали аналітики RBC Capital Markets. - Але з урахуванням того, що багато виробників, за винятком Саудівської Аравії, по суті вперлися в стелю видобутку, майбутні збільшення поставок ОПЕК+ будуть суттєво нижчими, ніж оголошені цифри".

Крім того, тиск на нафтові котирування чинить новина про відновлення поставок нафти з іракського Курдистану через Туреччину після більш ніж дворічної перерви.

Курдистан постачатиме в турецький порт Джейхан 180-190 тис. барелів на добу, заявив міністр нафти Іраку Хаяйн Абдул Гані. У майбутньому поставки планують довести до 230 тис. б/д.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3176
  0,1613
 0,39
EUR
 1
 48,4408
  0,0349
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1362  0,03 0,08 41,6331  0,06 0,14
EUR 48,2138  0,00 0,01 48,9076  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2550  0,11 0,28 41,2850  0,12 0,28
EUR 48,4400  0,10 0,21 48,4750  0,09 0,18

