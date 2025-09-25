Фінансові новини
- |
- 25.09.25
- |
- 01:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 2 коп. до 58,72 грн/л, на дизельне пальне - на 1 коп. до 55,87 грн/л
23:25 24.09.2025 |
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,26 грн/л (здешевшав на 1 коп.); бензин марки А-95 - 58,72 грн/л (здешевшав на 2 коп.); бензин марки А-92 - 55,8 грн/л (здешевшав на 3 коп.); дизельне пальне - 55,87 грн/л (здешевшав на 1 коп.). Середня ціна автогазу становить 34,33 грн/л, що на 1 коп. більше порівняно із попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; дизпальне - 55,99 грн/л; автогаз - 33,99 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 53,9 грн/л; автогаз - 33,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,02 грн/л; дизпальне - 50,62 грн/л; автогаз - 32,62 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У ЄС кажуть, що «репараційний кредит» для України може скласти до 130 мільярдів євро
|Дрони знову атакували великий нафтохімічний комплекс «Газпрому» в Башкортостані
|США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський
|Трамп тепер вірить, що Україна зможе повернути всі території і, «може, навіть піти далі»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|У ЄС кажуть, що «репараційний кредит» для України може скласти до 130 мільярдів євро
|Україна очікує наступний транш від заморожених активів РФ у жовтні - Шмигаль
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 2 коп. до 58,72 грн/л, на дизельне пальне - на 1 коп. до 55,87 грн/л
|Фармкомпанія «Дарниця» поскаржилася до АМКУ на дії 5-ти найбільших аптечних мереж та двох дистриб'юторів
|Майже 35 млрд грн кредитів видано для 20 тис. сімей за час дії програми «єОселя» - Свириденко
|Мінфін України вважає відносно рівним профіль обслуговування держборгу
|Ціни на нафту посилили зростання, Brent біля $68,3 за барель
Бізнес
|Норвезька компанія представила технологію, яка перетворює пустелю на родючий ґрунт
|У США 50% жителів сприймають ШІ як загрозу для людей — Pew Research
|Вийшов процесор MediaTek Dimensity 9500: +32% продуктивності та +55% енергоефективності
|Відкат до ДВЗ: Porsche гальмує стратегію електрифікації
|Nvidia інвестує рекордні $100 мільярдів у дата-центри OpenAI
|Уряд США хоче, щоб Google продала частину бізнесу онлайн-реклами
|Хакери все частіше атакують ланцюги постачання великих корпорацій — FT