Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 2 коп. до 58,72 грн/л, на дизельне пальне - на 1 коп. до 55,87 грн/л

Виплати з погашення та обслуговування державного боргу України у 2026 році станом на кінець серпня цього року становитимуть $18,3 млрд, у 2027 році – $16,6 млрд порівняно із $23,1 млрд у цьому році, так дані опублікувало Міністерство фінансів на своєму сайті.