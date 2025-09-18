Фінансові новини
- |
- 18.09.25
- |
- 23:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Середні ціни на бензин марки А-95 та дизельне пальне знизилися на 1 коп. - до 58,73 грн/л та до 55,88 грн/л відповідно
20:39 18.09.2025 |
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,27 грн/л (здорожчав на 1 коп.); бензин марки А-95 - 58,73 грн/л (здешевшав на 1 коп.); бензин марки А-92 - 55,83 грн/л (здорожчав на 3 коп.); дизельне пальне - 55,88 грн/л (здешевшало на 1 коп.). Середня ціна автогазу становить 34,33 грн/л, що на 1 коп. дешевше порівняно із попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; дизпальне - 55,99 грн/л; автогаз - 33,99 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 53,9 грн/л; автогаз - 33,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,02 грн/л; дизпальне - 50,69 грн/л; автогаз - 32,54 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України
ТОП-НОВИНИ
|Дрони атакували завод «Газпрому» у Башкортостані
|УП: Шурма намагається заблокувати передання даних із його телефона українським слідчим
|Сили спецоперацій України знову уразили Волгоградський НПЗ та зупинили завод
|Зеленський: План «А» – закінчити війну у 2025-му, «Б» – шукати $60 млрд на наступний рік
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Свириденко ознайомила директорку Світового банку з пріоритетами бюджету України на наступний рік
|Середні ціни на бензин марки А-95 та дизельне пальне знизилися на 1 коп. - до 58,73 грн/л та до 55,88 грн/л відповідно
|Кабмін ініціював запровадження єдиного підходу до щорічного підвищення пенсій
|МЕА: щоб утримати видобуток до 2050-го, світ має вкладати $540 млрд щороку
|Рада прийняла закон про Єдину інформаційну систему соціальної сфери
|Україна підпише угоду про уникнення подвійного оподаткування з Австралією
|«Українська бронетехніка» почала серійно виробляти свій безпілотний авіакомплекс
Бізнес
|Розробник ChatGPT розповів про професії, які ймовірно замінить ШІ
|Нові акумулятори електрокарів заряджатимуться за 15 хвилин
|Google інвестує понад $6 млрд у штучний інтелект у Британії
|Пекін: американський TikTok працюватиме на китайському алгоритмі
|Запущений перший у світі квантовий комп'ютер на кремнієвих чипах
|Перший погляд на NVIDIA RTX 6090: чип Rubin CPX відкриває деталі
|2-нм процесор Mediatek Dimensity 9600 теж отримає мідний радіатор як і Exynos 2600