Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 3 коп. до 58,74 грн/л, на дизельне пальне - на 2 коп. до 55,89 грн/л
23:15 17.09.2025 |
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,26 грн/л (здешевшав на 4 коп.); бензин марки А-95 - 58,74 грн/л (здешевшав на 3 коп.); бензин марки А-92 - 55,8 грн/л (здешевшав на 19 коп.); дизельне пальне - 55,89 грн/л (здорожчало на 2 коп.). Середня ціна автогазу становить 34,34 грн/л, що на 2 коп. дешевше порівняно із попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; дизпальне - 55,99 грн/л; автогаз - 33,99 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 53,9 грн/л; автогаз - 33,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,02 грн/л; дизпальне - 50,69 грн/л; автогаз - 32,62 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 3 коп. до 58,74 грн/л, на дизельне пальне - на 2 коп. до 55,89 грн/л
