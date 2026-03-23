У Раді пропонують вилучити з КПК правило про оприлюднення повісток у ЗМІ

13:14 23.03.2026 |

Народні депутати пропонують Верховній Раді вилучити із Кримінального процесуального кодексу (КПК) України норму про обов'язкове оприлюднення повісток і процесуальних документів у ЗМІ загальнодержавного поширення.

Відповідний законопроєкт №15095 про внесення змін до КПК щодо вдосконалення порядку виклику особи та вручення процесуальних документів у кримінальному провадженні зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Законопроєкт передбачає внесення змін до статей 135, 297-5 та 323 КПК, якими запропоновано виключити із чинного законодавства вимогу про опублікування повісток та процесуальних документів у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Законопроєкт також встановлює обов'язок у передбачених законом випадках, здійснювати публікації повісток та інформації про процесуальні документи на офіційних вебсайтах Офісу генерального прокурора та судів у спосіб, що забезпечує можливість пошуку таких повісток і документів за прізвищем особи, номером кримінального провадження та номером судового провадження.

Авторами законопроєкту є народні депутати з фракції "Слуга народу" Сергій Демченко, Георгій Мазурашу та Ігор Васильєв.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

