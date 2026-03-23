Фінансові новини
- 23.03.26
- 18:19
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
У Раді пропонують вилучити з КПК правило про оприлюднення повісток у ЗМІ
13:14 23.03.2026 |
Народні депутати пропонують Верховній Раді вилучити із Кримінального процесуального кодексу (КПК) України норму про обов'язкове оприлюднення повісток і процесуальних документів у ЗМІ загальнодержавного поширення.
Відповідний законопроєкт №15095 про внесення змін до КПК щодо вдосконалення порядку виклику особи та вручення процесуальних документів у кримінальному провадженні зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.
Законопроєкт передбачає внесення змін до статей 135, 297-5 та 323 КПК, якими запропоновано виключити із чинного законодавства вимогу про опублікування повісток та процесуальних документів у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.
Законопроєкт також встановлює обов'язок у передбачених законом випадках, здійснювати публікації повісток та інформації про процесуальні документи на офіційних вебсайтах Офісу генерального прокурора та судів у спосіб, що забезпечує можливість пошуку таких повісток і документів за прізвищем особи, номером кримінального провадження та номером судового провадження.
Авторами законопроєкту є народні депутати з фракції "Слуга народу" Сергій Демченко, Георгій Мазурашу та Ігор Васильєв.
ТОП-НОВИНИ
|У Раді пропонують вилучити з КПК правило про оприлюднення повісток у ЗМІ
