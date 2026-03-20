Новий законопроєкт Мінфіну: ПДВ для ФОП, довший військовий збір і податки на цифрові платформи та посилки

Міністерство фінансів опублікувало на своєму сайті так званий великий податковий законопроєкт, який містить норми про обов'язкову реєстрацію платниками податку на додану вартість (ПДВ) спрощенцями з доходами від 4 млн грн на рік, оподаткування посилок з імпортом вартістю до EUR150, продовження 5% військового збору і після війни, а також запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи та оподаткування в цифрових платформах (Uklon, OLX, тощо).

"Прийняття законопроєкту дозволить додатково залучити до державного бюджету України податкові надходження в сумі приблизно 60 млрд грн в розрахунку на рік та запобігти втратам надходжень військового збору .. після припинення або скасування воєнного стану", - йдеться у пояснювальній записці на 42 стор. до законопроєкту, який відповідає податковим зобов'язанням України за програмою з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Згідно з документом, термін обов'язкової реєстрації платниками ПДВ спрощенців - з 1 січня 2027 року. У якості послаблень пропонується для платників ПДВ, які сплачують єдиний податок, зробити звітним податковим періодом календарний квартал, а також застосовувати штрафні санкції у розмірі 1 грн за перші п'ять порушень протягом 2027 року. Мова про порушення ними термінів реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або порушення правил нарахування і сплати грошового зобов'язання. Також пропонується надати право складати зведені податкові накладні у разі здійснення постачання товарів (послуг) та/або отримання попередньої оплати за товари (послуги), особам, які не зареєстровані платниками ПДВ, не пізніше останнього дня місяця.

Щодо військового збору, то тепер пропонується справляти його не до скасування військового стану, а до набрання чинності рішенням Верховної Ради про завершення реформи Збройних Сил України. Окрім того для фізичних осіб - підприємців (ФОП) - платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи Мінфін хоче встановити його на рівні 10% від однієї мінімальної заробітної плати (у 2026 році - 850 грн), а платників єдиного податку третьої групи (ФОП та юридичних осіб) (крім електронних резидентів (е-резидентів) - 1% від доходу.

У частині оподаткування доходів від цифрових платформ Мінфін зазначає, що нараз вони мають оподатковуватися за ставкою 18%, тоді як пропонується знизити її до 5% та взагалі не оподатковувати у разі, якщо його загальна сума за звітний рік не перевищує еквівалент EUR2 тис. за офіційним курсом Нацбанку. При цьому відсутня вимога відкривати поточний рахунок в банку для здійснення звітної діяльності, а підзвітний продавець має право використовувати наявні поточні рахунки в банку, відкритті для власних потреб.

Передбачено, що податковим агентом фізичної особи - підзвітного продавця є підзвітний оператор платформи, який нараховує або надає дохід.

У частині оподаткування посилок законопроєктом пропонується впровадити спеціальні правила оподаткування операцій дистанційного продажу товарів (крім підакцизних), сумарна вартість яких не перевищує еквівалент EUR150, з території іншої країни на митну територію України одержувачу - фізичній особі, яка придбала такі товари через електронний інтерфейс.

Одночасно в документі міститься норма про звільнення від оподаткування ПДВ посилок на суму до EUR45, які призначаються для особистого чи сімейного використання одержувачем.

Для реалізації норми про оподаткування посилок законопроєкт містить зміни до Податкового кодексу для можливості сплати ПДВ відправником. Зокрема запропоновано визначити особою, відповідальною за нарахування та сплату до бюджету ПДВ, підприємство електронного інтерфейсу - нерезидента та встановити для нього зобов'язання вести облікові записи дистанційних продажів товарів.

Згідно з умовами затвердженої наприкінці лютого нової програми EFF обсягом $8,1 млрд, Україна має ухвалити описаний вище пакет податкових заходів вже до кінця березня 2026 року.

Верховна Рада 10 березня відхилила законопроєкт щодо оподаткування доходів через цифрові платформи, який набрав лише 168 голосів за необхідної кількості у 226 голосів.