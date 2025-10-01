Фінансові новини
Скасування актів виконаних робіт: Комітет Ради підтримав законопроєкт
17:51 30.09.2025 |
Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт про скасування актів виконаних робіт для бізнесу.
Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.
За його інформацією, законопроєкт підготовлено на запит бізнесу, а мета цієї ініціативи - надати бізнесу право передбачати у договорі спрощений порядок оформлення первинних документів з надання послуг.
Законопроєктом пропонується дозволити складати акт наданих послуг без зазначення посади, прізвища та/або підпису замовника, якщо:
* це передбачено договором;
* послуги оплачені у повному обсязі в безготівковій формі;
* водночас зміни не застосовуватимуться до послуг, оплачених за рахунок бюджетних коштів - для них залишаються чинні вимоги.
