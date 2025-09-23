Раді пропонують адаптувати до європейських стандартів Цивільний кодекс у сфері приватного права

Народні депутати пропонують Верховній Раді адаптувати до європейських стандартів Цивільний кодекс в частині регулювання приватних відносин.

Відповідний законопроєкт №14056, що передбачає оновлення положень книги першої Цивільного кодексу, зареєстровано у парламенті в неділю, повідомляє сайт Верховної Ради.

Як зазначається у пояснювальній записці, мета законопроєкту - утвердження фундаментальних принципів приватного права, адаптованих до європейських стандартів і викликів XXI століття, а також забезпечення потреб бізнесу, інвесторів і громадян у прозорому правовому регулюванні.

Серед ключових завдань законопроєкту - оновлення засад цивільного законодавства, зокрема закріплення принципів юридичної рівності, приватної автономії, добросовісності, справедливості та свободи договору. Документ передбачає модернізацію положень про правочини та договори, включно з уточненням термінології та впровадженням сучасних правил тлумачення умов договору. Законопроєкт також пропонує перегляд механізмів обчислення строків і позовної давності, що дозволить забезпечити баланс інтересів сторін та запобігти зловживанням. Одним із важливих напрямів документа є гармонізація термінології та норм із європейськими правопорядками, що сприятиме інтеграції України до міжнародного юридичного простору. Імплементація положень, що відповідають сучасним тенденціям приватного права країн ЄС, дозволить усунути рудименти радянського законодавства та забезпечити відповідність українського Цивільного кодексу міжнародним стандартам.

Проєкт закону також пропонує нову редакцію глави 1 книги першої Цивільного кодексу, де уточнюється поняття "приватного права" та "приватних відносин", запроваджується презумпція приватності відносин, а також оновлюється підхід до джерел приватного права - від Конституції до міжнародних договорів.

Серед авторів законопроєкту - голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, народні депутати із фракції "Слуга народу" Олександр Копиленко, Ігор Марчук, Микола Стефанчук, Іван Калаур.