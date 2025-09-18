Фінансові новини
Зеленський призначив суддею КС голову його науково-консультативної ради Барабаша
Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду судді Конституційного суду України (КС) проректора з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків), голову науково-консультативної ради КС Юрія Барабаша.
"Призначити Барабаша Юрія Григоровича суддею Конституційного суду України", - йдеться в тексті указа №687/2025 від 17 вересня, опублікованого на сайті голови Української держави.
Як повідомлялося, у січні троє суддів КС завершили дев'ятирічний термін свого перебування на посаді і відтоді суд працював у складі 11 суддів та потребував скорішого заміщення вакансій. Для проведення засідань Великої Палати КС, яка розглядає конституційні подання, необхідна присутність щонайменше 12 суддів.
Були оголошені конкурси на три вакантні посади суддів Конституційного суду по квоті президента України та на дві вакантні посади суддів КС по квоті З'їзду суддів.
До складу КС входять 18 суддів. Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного суду України.
