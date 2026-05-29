У районі Берестечка спорудять новий біоенергетичний комплекс

На Рівненщині планують будівництво біоенергетичного комплексу з виробництва електроенергії та біометану. Проєкт реалізує ТОВ "Енергетична компанія "Технологія", яке оприлюднило повідомлення в Єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля.

Йдеться про створення виробничого комплексу поблизу села Рідків Крупецької громади у Дубенському районі.

Проєкт передбачає виробництво біогазу з органічної сировини (в тому числі тваринницького виробництва) з подальшим його очищенням до біометану й генерацією електроенергії.

Очищений біометан планують подавати до газотранспортної системи України, а електроенергію - використовувати або продавати на ринку.

Загальна річна потужність комплексу, згідно з проєктом, становитиме до 15 млн кубометрів біогазу та до 6 млн кубометрів біометану. Виробництво електроенергії оцінюється на рівні до 25 000 МВт-год на рік. Окремо передбачено використання залишкового продукту переробки як органічного добрива.

На підприємстві планується створення близько 35 робочих місць. Режим роботи комплексу - цілорічний, у дві зміни.



