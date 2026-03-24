- 24.03.26
- 16:17
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трейдер Vitol домовився про купівлю 1,5 млн т/рік СПГ у США у Venture Global на 5 років
10:30 24.03.2026 |
Американська компанія Venture Global, Inc. та трейдер Vitol оголосили про укладення нової, зобов'язувальної угоди про закупівлю приблизно 1,5 млн тонн скрапленого природного газу (СПГ) на рік протягом п'яти років, починаючи з 2026 року.
За словами генерального директора Venture Global Майка Сабеля, які наводять обидві компанії, глобальний попит на надійний американський СПГ швидко зростає. "Завдяки нашій інноваційній моделі ми можемо надавати нашим клієнтам СПГ у короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі, і ця угода є ще одним важливим кроком у диверсифікації нашого портфеля", - додав він.
"Компанія Vitol рада співпрацювати з Venture Global - провідним виробником і постачальником СПГ на світові ринки", - заявив глобальний керівник підрозділу СПГ у Vitol Пабло Галанте Ескобар. "Завдяки цій угоді Vitol розширює свою базу постачальників, щоби мати можливість пропонувати різноманітні та надійні джерела енергії нашим клієнтам і партнерам у всьому світі", - уточнив він.
Як повідомлялося, у березні Venture Global уклала угоду з трейдером Trafigura про продаж 0,5 млн т СПГ зі США на рік терміном на 5 років.
У портфелі Venture Global - реалізовані та споруджувані проєкти на 100 млн т СПГ на рік - Calcasieu Pass, Plaquemines LNG, CP2 і CP3, більша частина з яких розташована в Луїзіані, на узбережжі Мексиканської затоки. Перший СПГ отримано у 2022 році на заводі Calcasieu Pass.
Vitol, заснована в Роттердамі в 1966 році, у 2025 році поставила понад 600 млн тонн нафтового еквівалента енергії, а її виручка становить $340 млрд. Компанія є давнім учасником ринків СПГ, розпочавши торгівлю в середині 2000-х років. Вона володіє диверсифікованим глобальним портфелем контрактів. Минулого року Vitol поставила 23 млн тонн СПГ.
ТОП-НОВИНИ
|Іспанія збільшує військову підтримку України до €1 млрд у 2026 році — Санчес
|Київ і Мадрид уклали угоди щодо ракетної галузі та систем ППО
|Переговори про вступ: ЄС відкрив технічні консультації з Україною за трьома кластерами
|Україна може втратити транш МВФ: парламент не підтримує податкові зміни
|Святкові витрати зростають: Великодній кошик додасть у ціні 14,4%
|Kyiv Independent повідомляє: стартовий проєкт за угодою про надра зі США не потрапить у надра
|Квітнева перевірка стане ключем до відкриття ринку ЄС для української термічно обробленої свинини
|ЄС надає Україні €12 млн для наближення агросектора до європейських стандартів
|В Україні стартує масштабне дослідження життя громадян — Держстат
|Дизельного дефіциту не буде — заява директора А-95
|Трейдер Vitol домовився про купівлю 1,5 млн т/рік СПГ у США у Venture Global на 5 років
|Батареї для електромобілів: китайські виробники займають більше 70% глобального ринку
|Квантовий виклик для біткоїна: оцінка ризиків від Galaxy Digital
|Нові обмеження для APK: що зміниться для користувачів Android
|Китай робить ставку на ШІ-стартапи без персоналу — новий тренд
|Зарядка за секунди: дослідники тестують квантову батарею для електромобілів
|Nvidia відновила випуск чипів штучного інтелекту H200 для продажу в Китаї
|Samsung розширює виробництво в Техасі через попит на чіпи для роботів Маска