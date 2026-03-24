Трейдер Vitol домовився про купівлю 1,5 млн т/рік СПГ у США у Venture Global на 5 років

Американська компанія Venture Global, Inc. та трейдер Vitol оголосили про укладення нової, зобов'язувальної угоди про закупівлю приблизно 1,5 млн тонн скрапленого природного газу (СПГ) на рік протягом п'яти років, починаючи з 2026 року.

За словами генерального директора Venture Global Майка Сабеля, які наводять обидві компанії, глобальний попит на надійний американський СПГ швидко зростає. "Завдяки нашій інноваційній моделі ми можемо надавати нашим клієнтам СПГ у короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі, і ця угода є ще одним важливим кроком у диверсифікації нашого портфеля", - додав він.

"Компанія Vitol рада співпрацювати з Venture Global - провідним виробником і постачальником СПГ на світові ринки", - заявив глобальний керівник підрозділу СПГ у Vitol Пабло Галанте Ескобар. "Завдяки цій угоді Vitol розширює свою базу постачальників, щоби мати можливість пропонувати різноманітні та надійні джерела енергії нашим клієнтам і партнерам у всьому світі", - уточнив він.

Як повідомлялося, у березні Venture Global уклала угоду з трейдером Trafigura про продаж 0,5 млн т СПГ зі США на рік терміном на 5 років.

У портфелі Venture Global - реалізовані та споруджувані проєкти на 100 млн т СПГ на рік - Calcasieu Pass, Plaquemines LNG, CP2 і CP3, більша частина з яких розташована в Луїзіані, на узбережжі Мексиканської затоки. Перший СПГ отримано у 2022 році на заводі Calcasieu Pass.

Vitol, заснована в Роттердамі в 1966 році, у 2025 році поставила понад 600 млн тонн нафтового еквівалента енергії, а її виручка становить $340 млрд. Компанія є давнім учасником ринків СПГ, розпочавши торгівлю в середині 2000-х років. Вона володіє диверсифікованим глобальним портфелем контрактів. Минулого року Vitol поставила 23 млн тонн СПГ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

