Газ для населення: 36% споживання в Україні припало на домогосподарства — DiXi Group

Як передає Укрінформ, таку оцінку наводить аналітичний центр DiXi Group.

"У 2025 році валове споживання природного газу в Україні становило 21,0 мільярда кубометрів газу. Найбільшим споживачем є населення, на яке припадають 7,6 мільярда кубометрів, або 36% загального обсягу", - йдеться у повідомленні.

На категорію "Промисловість та інші споживачі" припали 24% від загальних обсягів споживання газу. Підприємства теплокомуненерго, що виробляють тепло для населення, використали 3,9 мільярда кубометрів газу (18%), тоді як ТКЕ, що забезпечують інших споживачів (зокрема бюджетних установ) - 2,5 мільярда кубометрів (12%).

Втрати у мережах становили 10%. Це розрахунковий показник, який визначено як різницю між валовим споживанням газу та сумою кінцевого споживання за усіма категоріями споживачів.

У порівнянні з 2024 роком валове споживання знизилося на 4%, а відносно 2021 року - на 31%. При цьому, торік споживання газу населенням зросло на 6% порівняно із 2024 роком, споживання ТКЕ для забезпечення теплом населення - на 17%, споживання ТКЕ для інших споживачів скоротилося на 16% та промисловістю й іншими споживачами -скоротилося на 12%.