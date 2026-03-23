- 23.03.26
- 18:19
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Газ для населення: 36% споживання в Україні припало на домогосподарства — DiXi Group
12:05 23.03.2026 |
За даними Energy Map, у 2025 році в Україні загалом були спожито 21 мільярд кубометрів газу, при цьому 36% споживання припало на побутових споживачів.
Як передає Укрінформ, таку оцінку наводить аналітичний центр DiXi Group.
"У 2025 році валове споживання природного газу в Україні становило 21,0 мільярда кубометрів газу. Найбільшим споживачем є населення, на яке припадають 7,6 мільярда кубометрів, або 36% загального обсягу", - йдеться у повідомленні.
На категорію "Промисловість та інші споживачі" припали 24% від загальних обсягів споживання газу. Підприємства теплокомуненерго, що виробляють тепло для населення, використали 3,9 мільярда кубометрів газу (18%), тоді як ТКЕ, що забезпечують інших споживачів (зокрема бюджетних установ) - 2,5 мільярда кубометрів (12%).
Втрати у мережах становили 10%. Це розрахунковий показник, який визначено як різницю між валовим споживанням газу та сумою кінцевого споживання за усіма категоріями споживачів.
У порівнянні з 2024 роком валове споживання знизилося на 4%, а відносно 2021 року - на 31%. При цьому, торік споживання газу населенням зросло на 6% порівняно із 2024 роком, споживання ТКЕ для забезпечення теплом населення - на 17%, споживання ТКЕ для інших споживачів скоротилося на 16% та промисловістю й іншими споживачами -скоротилося на 12%.
ТОП-НОВИНИ
