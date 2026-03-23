Газ для населення: 36% споживання в Україні припало на домогосподарства — DiXi Group

За даними Energy Map, у 2025 році в Україні загалом були спожито 21 мільярд кубометрів газу, при цьому 36% споживання припало на побутових споживачів.

Як передає Укрінформ, таку оцінку наводить аналітичний центр DiXi Group.

"У 2025 році валове споживання природного газу в Україні становило 21,0 мільярда кубометрів газу. Найбільшим споживачем є населення, на яке припадають 7,6 мільярда кубометрів, або 36% загального обсягу", - йдеться у повідомленні.

На категорію "Промисловість та інші споживачі" припали 24% від загальних обсягів споживання газу. Підприємства теплокомуненерго, що виробляють тепло для населення, використали 3,9 мільярда кубометрів газу (18%), тоді як ТКЕ, що забезпечують інших споживачів (зокрема бюджетних установ) - 2,5 мільярда кубометрів (12%).

Втрати у мережах становили 10%. Це розрахунковий показник, який визначено як різницю між валовим споживанням газу та сумою кінцевого споживання за усіма категоріями споживачів.

У порівнянні з 2024 роком валове споживання знизилося на 4%, а відносно 2021 року - на 31%. При цьому, торік споживання газу населенням зросло на 6% порівняно із 2024 роком, споживання ТКЕ для забезпечення теплом населення - на 17%, споживання ТКЕ для інших споживачів скоротилося на 16% та промисловістю й іншими споживачами -скоротилося на 12%.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8288
  0,0088
 0,02
EUR
 1
 50,8830
  0,2052
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5404  0,09 0,20 44,1279  0,09 0,20
EUR 50,3375  0,05 0,11 51,0486  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0200  0,45 1,03 44,0500  0,43 0,99
EUR 51,1600  0,89 1,77 51,1728  0,86 1,71

