НКРЕКП схвалила нову модель тарифоутворення для зберігання газу в ПСГ
10:41 20.03.2026 |
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), 17 березня ухвалила постанову "Про затвердження Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу, на основі багаторічного стимулюючого регулювання".
"Це рішення створює регуляторне середовище, яке в подальшому дасть змогу перейти від моделі "витрати +" до сучасної міжнародної практики стимулюючого регулювання у сфері зберігання (закачування, відбору) газу", - зазначили в комісії.
На думку регулятора, вказане рішення є критично важливим для модернізації українських підземних сховищ газу (ПСГ).
Як стверджують в комісії, ключовими перевагами нової методики є стимулювання інвестицій в технічне переозброєння ПСГ, довгострокове планування оператором газосховищ та замовниками послуг своєї діяльності на багаторічний період.
Окрім того, система стимулів за нової методики спонукає оператора газосховищ до скорочення неефективних витрат та підвищення продуктивності. При цьому економія оператора від скорочення виробничо-технологічних витрат газу спрямовується на заходи з енергоефективності та розвиток інфраструктури.
Згідно з новою методикою, зокрема, за умови досягнення оператором показника ефективності 50% економії операційних контрольованих витрат залишається в розпорядженні оператора ПСГ з можливістю заохочення працівників.
АТ "Укртрансгаз" входить до групи "Нафтогаз". Забезпечує діяльність українських підземних сховищ газу, а також здійснює роботи з модернізації та будівництва магістральних газопроводів і об'єктів на них. Володіє 12 підземними газосховищами, розташованими по всій Україні, загальною місткістю 31 млрд куб. м.
