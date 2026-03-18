Фінансові новини
- |
- 18.03.26
- |
- 17:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Виплати за «зеленим» тарифом перевищили 1,7 млрд грн за два місяці — Гарантований покупець
17:14 18.03.2026 |
Державне підприємство «Гарантований покупець» виплатило 1,714 млрд грн виробникам електроенергії з відновлюваних джерел за травень 2024 року та березень 2026 року.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба підприємства.
Так, 13 березня «Гарантований покупець» здійснив оплату виробникам з ВДЕ за електрику, вироблену у травні 2024 року, на суму 1,123 млрд грн та за механізмом ринкової премії за той самий період - 7,5 млн грн. Джерелом виплат стали кошти, отримані підприємством від НЕК "Укренерго".
Крім того, 16 березня "Гарантований покупець" виплатив 583,1 млн грн за електрику, вироблену у 1 декаді березня цього року. Джерелом виплат стали кошти, отримані підприємством від власної торговельної діяльності.
Загальний рівень розрахунку за електроенергію травня 2024 року становить 78,4%, за електрику 10 днів березня 2026 року - 50,9%.
|
|
ТЕГИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
