Виплати за «зеленим» тарифом перевищили 1,7 млрд грн за два місяці — Гарантований покупець

Державне підприємство «Гарантований покупець» виплатило 1,714 млрд грн виробникам електроенергії з відновлюваних джерел за травень 2024 року та березень 2026 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба підприємства.

Так, 13 березня «Гарантований покупець» здійснив оплату виробникам з ВДЕ за електрику, вироблену у травні 2024 року, на суму 1,123 млрд грн та за механізмом ринкової премії за той самий період - 7,5 млн грн. Джерелом виплат стали кошти, отримані підприємством від НЕК "Укренерго".

Крім того, 16 березня "Гарантований покупець" виплатив 583,1 млн грн за електрику, вироблену у 1 декаді березня цього року. Джерелом виплат стали кошти, отримані підприємством від власної торговельної діяльності.

Загальний рівень розрахунку за електроенергію травня 2024 року становить 78,4%, за електрику 10 днів березня 2026 року - 50,9%.