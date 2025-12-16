Атомна енергетика входить у фазу зростання: у 2026-му запустять одразу 15 реакторів

У 2026 році у світі планується ввести в експлуатацію 15 реакторів загальною потужністю майже 12 ГВт. Це різка зміна після цього року, коли сукупна потужність атомної енергетики, навпаки, скоротилася на 1,1 ГВт, пише Bloomberg з посиланням на аналітичну записку BloombergNEF.

З початку 2025 року в роботу ввели лише два нові реактори, тоді як сім зупинилися.

У 2026-му ситуація кардинально зміниться, а у період 2027 - 2030 років планується ввести в експлуатацію ще понад 50 нових реакторів. Це значний показник для галузі, що протягом більшої частини цього століття фактично стагнувала.

"Ми прогнозуємо сценарій стабільного й поступового зростання ядерних потужностей і виробництва електроенергії. Водночас ми усвідомлюємо, що такі проєкти рідко, якщо взагалі колись, реалізуються за графіком", - написав у звіті провідний ядерний аналітик BNEF Кріс Гадомскі.

Нині у світі працює 417 ядерних реакторів із сумарною потужністю близько 377 ГВт. В останні роки галузь переживає певне відродження: спершу через зростання інтересу до атомної енергетики як інструменту боротьби зі зміною клімату, а згодом - як джерела електроенергії для дата-центрів.

Лише у США, за оцінками BNEF, до 2035 року дата-центрам може знадобитися до 106 ГВт електроенергії - порівняно з 35 гігаватами у 2024-му.

