Укренерго вводить графіки погодинних відключень по всій Україні
09:14 30.10.2025 |
В усіх регіонах України НЕК "Укренерго" водить графіки погодинних відключень та обмеження споживання електроенергії для промисловості.
Як передає Укрінформ про це НЕК "Укренерго" повідомив у Фейсбуці.
"Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру - в усіх регіонах України запроваджені заходи обмеження споживання", - йдеться у повідомленні.
Графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 19:00 - обсягом від 1 черги до 2 черг.
Графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть з 08:00 до 19:00.
Вранці 30 жовтня внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру "Укренерго" запровадило аварійні відключення електроенергії в більшості регіонів України.
