НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Укренерго вводить графіки погодинних відключень по всій Україні

 

В усіх регіонах України НЕК "Укренерго" водить графіки погодинних відключень та обмеження споживання електроенергії для промисловості.

Як передає Укрінформ про це НЕК "Укренерго" повідомив у Фейсбуці.

"Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру - в усіх регіонах України запроваджені заходи обмеження споживання", - йдеться у повідомленні.

Графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 19:00 - обсягом від 1 черги до 2 черг.

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть з 08:00 до 19:00.

Вранці 30 жовтня внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру "Укренерго" запровадило аварійні відключення електроенергії в більшості регіонів України.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0115
  0,0716
 0,17
EUR
 1
 48,8657
  0,1127
 0,23

Курс обміну валют на вчора, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6832  0,06 0,15 42,2758  0,06 0,14
EUR 48,6371  0,10 0,20 49,3371  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0000  0,05 0,12 42,0300  0,05 0,12
EUR 48,9400  0,01 0,02 48,9700  0,00 0,00

