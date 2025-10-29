Фінансові новини
Зеленський оголосив про створення Енергетичної коаліції - перше засідання вже днями
17:08 28.10.2025
Президент Володимир Зеленський повідомив про створення Енергетичної коаліці. За його словами, перше засідання у відеоформаті заплановано найближчими днями.
Про це глава держави заявив під час зустрічі у Києві з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Вілом, передає кореспондент Укрінформу.
"Нещодавно після багатьох масованих атак по Україні, по нашій енергетиці, по логістиці, водопостачанню, газопостачанню (...) було прийнято рішення організувати коаліцію підтримки енергетичного сектору, енергетичної безпеки українців", - розповів Зеленський.
Він відзначив, що вже найближчими днями відбудеться її перша зустріч у відеоформаті.
"Я думаю, що ми організуємо найближчим часом таку відео відеоформат засідання нашої невеличкої поки що команди, але я впевнений, що ми зможемо об'єднати зусилля для того, щоб об'єднати зусилля і інших країн. Нам знадобиться підтримка", - сказав Президент.
