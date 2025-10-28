Авторизация

Нідерланди нададуть Україні 25 млн євро на газ і енергообладнання

 

Нідерланди нададуть 25 млн євро Україні для підтримки енергетики. Про це повідомив у соцмережі X міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віль, який сьогодні перебуває у Києві.

"Я також повідомив свого колегу Андрія Сибігу, що ми робимо більше в енергетичному секторі. Росія навмисно атакує українські енергопостачання. Нідерланди надають 25 млн євро на обладнання, аварійний ремонт та закупівлю газу. Ми не залишимо наших друзів напризволяще", - заявив міністр.

27 жовтня Естонія оголосила про виділення 150 000 євро на підтримку української енергетики.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Бізнес