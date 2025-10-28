Фінансові новини
- 28.10.25
- 16:57
RSS
мапа сайту
Нідерланди нададуть Україні 25 млн євро на газ і енергообладнання
16:02 28.10.2025 |
Нідерланди нададуть 25 млн євро Україні для підтримки енергетики. Про це повідомив у соцмережі X міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віль, який сьогодні перебуває у Києві.
"Я також повідомив свого колегу Андрія Сибігу, що ми робимо більше в енергетичному секторі. Росія навмисно атакує українські енергопостачання. Нідерланди надають 25 млн євро на обладнання, аварійний ремонт та закупівлю газу. Ми не залишимо наших друзів напризволяще", - заявив міністр.
27 жовтня Естонія оголосила про виділення 150 000 євро на підтримку української енергетики.
ТОП-НОВИНИ
|Опалювальний сезон: до тепла почали підключати житлові будинки
|У листопаді Україна вийде на 500-800 перехоплювачів БпЛА на добу – Зеленський
|ООН: Атаки дронів РФ на цивільних - злочин проти людяності
|Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
|Польська Unimot заходить на ринок відновлюваної енергетики України
|Нідерланди нададуть Україні 25 млн євро на газ і енергообладнання
|У Верховній Раді зареєстровано законопроект про «реєстр дропів»
|Обсяг виданих кредитів за програмою портфельних держгарантій у вересні скоротився на 15%, кількість зросла на 1,6%
|В Україні створено фонд Food4Impact з бюджетом EUR150 млн для фінансування агробізнесу
|Наглядову раду Укрзалізниці знову очолив Гепард Хафер. Лещенко – заступник
|Раді рекомендують ухвалити у першому читанні законопроєкт про загальнонаціональну хвилину мовчання
|Мінцифри проводить державний хакатон зі створення ШІ-сервісів
|Рекорд: Skoda Superb TDI проїхав 2831 км на одному баку
|Windows 11 отримала аналог Google Lens — візуальний пошук працює через Bing
|Reuters: Китайський підрозділ Nexperia відновлює продаж мікросхем у Китаї
|Європейці домовилися спільно розробляти конкурента Starlink
|Google розробила квантовий алгоритм, що працює в 13 тис. разів швидше за алгоритм суперкомп'ютерів
|YouTube запускає інструмент для виявлення та видалення deepfake-відео