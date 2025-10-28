Авторизация

Україна отримає знижку на постачання зрідженого газу Трансбалканським коридором

Україна отримає знижку на постачання зрідженого газу Трансбалканським коридором

 

Під час Міністерської зустрічі Групи високого рівня Центральної та Південно-Східної Європи (CESEC), що відбулася у м. Бухарест, було досягнуто домовленості про встановлення знижки на тариф за маршрутом 1 Трансбалканського коридору, що забезпечує економічно вигідне постачання LNG до України.

Про це повідомляє Міністерство енергетики у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник, який взяв участь у зустрічі, зазначив, що це рішення є важливим кроком у поступовому витісненні російського газу з європейського ринку та у зміцненні енергетичної безпеки Європи.

«Україна прагне максимально диверсифікувати маршрути постачання газу за найвигіднішими цінами. Це рішення є надзвичайно важливим, особливо напередодні зими. Ми вдячні партнерам за підтримку та встановлення конкурентного тарифу, який дозволяє контрактувати LNG на вигідних умовах», - наголосив Колісник.

Окремо учасники зустрічі обговорили питання збільшення потужності існуючих та розвитку нових маршрутів постачання газу та електроенергії в регіоні з метою підвищення ліквідності енергетичного ринку та балансування споживання.

Учасники Міністерської зустрічі підсумували досягнення десятирічної співпраці в межах ініціативи та визначили пріоритетні проекти для подальшої взаємодії.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0704
  0,0735
 0,18
EUR
 1
 48,9742
  0,2074
 0,43

Курс обміну валют на вчора, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6944  0,13 0,31 42,2991  0,15 0,36
EUR 48,6081  0,20 0,41 49,3141  0,25 0,50

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0850  0,02 0,05 42,1100  0,02 0,04
EUR 48,9900  0,08 0,16 49,0200  0,08 0,16

