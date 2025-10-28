Фінансові новини
28.10.25
- 02:15
- RSS
- мапа сайту
Банки та банківські технології
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
Україна отримає знижку на постачання зрідженого газу Трансбалканським коридором
23:35 27.10.2025
Під час Міністерської зустрічі Групи високого рівня Центральної та Південно-Східної Європи (CESEC), що відбулася у м. Бухарест, було досягнуто домовленості про встановлення знижки на тариф за маршрутом 1 Трансбалканського коридору, що забезпечує економічно вигідне постачання LNG до України.
Про це повідомляє Міністерство енергетики у Фейсбуці, передає Укрінформ.
Заступник міністра енергетики України Микола Колісник, який взяв участь у зустрічі, зазначив, що це рішення є важливим кроком у поступовому витісненні російського газу з європейського ринку та у зміцненні енергетичної безпеки Європи.
«Україна прагне максимально диверсифікувати маршрути постачання газу за найвигіднішими цінами. Це рішення є надзвичайно важливим, особливо напередодні зими. Ми вдячні партнерам за підтримку та встановлення конкурентного тарифу, який дозволяє контрактувати LNG на вигідних умовах», - наголосив Колісник.
Окремо учасники зустрічі обговорили питання збільшення потужності існуючих та розвитку нових маршрутів постачання газу та електроенергії в регіоні з метою підвищення ліквідності енергетичного ринку та балансування споживання.
Учасники Міністерської зустрічі підсумували досягнення десятирічної співпраці в межах ініціативи та визначили пріоритетні проекти для подальшої взаємодії.
