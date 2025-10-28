Україна отримає знижку на постачання зрідженого газу Трансбалканським коридором

Під час Міністерської зустрічі Групи високого рівня Центральної та Південно-Східної Європи (CESEC), що відбулася у м. Бухарест, було досягнуто домовленості про встановлення знижки на тариф за маршрутом 1 Трансбалканського коридору, що забезпечує економічно вигідне постачання LNG до України.

Про це повідомляє Міністерство енергетики у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник, який взяв участь у зустрічі, зазначив, що це рішення є важливим кроком у поступовому витісненні російського газу з європейського ринку та у зміцненні енергетичної безпеки Європи.

«Україна прагне максимально диверсифікувати маршрути постачання газу за найвигіднішими цінами. Це рішення є надзвичайно важливим, особливо напередодні зими. Ми вдячні партнерам за підтримку та встановлення конкурентного тарифу, який дозволяє контрактувати LNG на вигідних умовах», - наголосив Колісник.

Окремо учасники зустрічі обговорили питання збільшення потужності існуючих та розвитку нових маршрутів постачання газу та електроенергії в регіоні з метою підвищення ліквідності енергетичного ринку та балансування споживання.

Учасники Міністерської зустрічі підсумували досягнення десятирічної співпраці в межах ініціативи та визначили пріоритетні проекти для подальшої взаємодії.